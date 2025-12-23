マンUやマンCと会談…ボーンマスFWセメニョが今冬にステップアップか
ボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョが今冬にステップアップを果たすかもしれない。イギリス『ミラー』が報じている。
プレミアリーグで高い評価を受けるセメニョは、マンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティと会談を行ったとされ、1月の移籍市場でチームを離れる可能性が高まっているという。
ボーンマス側は、1月10日までに6500万ポンド(約136億5000万円)のオファーが届いた場合に限り、獲得を希望するクラブがセメニョと交渉することを認める方針。この条件は、今夏の契約更新時に合意されたもので、後釜を探す時間を確保する狙いがあるとみられる。今冬に移籍が成立しなければ、契約解除金は来夏に6000万ポンド(約126億円)まで下がる見通しだ。
イギリス『スカイ・スポーツ』は、セメニョが年明けを待たずに次のステップを決める場合もあると報道。今季プレミアリーグで8ゴール3アシストと活躍する同選手について、ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督は「彼は我々にとって巨大な選手だ。大きな秘密ではない」と、ビッグクラブからの関心を認めていた。
