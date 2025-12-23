「愛するクラブに帰ってきました!」DF大森理生が4年間の育成形期限付き移籍を経てFC東京に復帰
FC東京は23日、DF大森理生(23)がFC今治への育成形期限付き移籍より復帰することを発表した。
大森はFC東京の下部組織出身で、2022年からFC琉球、RB大宮アルディージャ、いわきFC、今治で武者修行を続けていた。今季はJ2でキャリアハイとなる36試合に出場して1得点。今治を通じて「J1昇格できなかった悔しさは残りますが、FC今治にとって初めての舞台に皆様と共に挑戦できたことはとても楽しかったし、誇りに思います。またいつか、大きく育った里山スタジアムでプレーできる日を楽しみにしています!」と感謝を伝えている。
また、FC東京を通じて「愛するクラブに帰ってきました!4シーズン、FC琉球、RB大宮アルディージャ、いわきFC、FC今治のために全力で戦ってきました。結果を出せないシーズンもありましたが、すべて悔いのないシーズンだったと思います。それぞれのチームで支えてくれた方々の想いを乗せて、必ずFC東京でクラブの目標であり自分の目標でもあるJ1リーグ優勝を達成したいと思います。RE:BOOST! あらためてよろしくお願いします」とコメントしている。
