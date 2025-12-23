　ガイナーレ鳥取は23日、カトリック大学校のFWチャ・ウォンジュン(19)、DFムン・ミン(20)の2026シーズン加入が内定したと発表した。

　クラブは公式サイトでチャ・ウォンジュンについて「闘争心を剥き出し、貪欲にゴールを狙うストライカー」と紹介。ムン・ミンに関しては「労を惜しまず、攻撃も守備もこなすウィンガー」と伝えている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWチャ・ウォンジュン

(Cha wonjun)

■生年月日

2006年7月25日(19歳)

■出身地

韓国

■身長/体重

181cm/77kg

■経歴

Icheon Football Center-Pyeongtaek SKK-Seosan FC-Korea Christian College Football Club

■プレーの特長

闘争心を剥き出し、貪欲にゴールを狙うストライカー。

■コメント

「はじめまして。

Korea Christian Collegeから入団しましたチャ・ウォンジュンと申します。

子どもの頃から目指してきたプロサッカー選手という夢を叶える道を開いてくださったKorea Christian Collegeのカン・ヨンファン監督、そしてガイナーレ鳥取の関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。 このチームで責任感と情熱を持って自分の存在を証明し、ゴールで応え、チームの勝利に直接貢献できるストライカーになります。」

●DFムン・ミン

(Moon Min)

■生年月日

2005年2月4日(20歳)

■出身地

韓国

■身長/体重

175cm/69kg

■経歴

Pyeongtaek Bluewings-Pyeongtaek SKK-Daedong Taxation High School-Korea Christian College Football Club

■プレーの特長

労を惜しまず、攻撃も守備もこなすウィンガー。

■コメント

「はじめまして。

このたびガイナーレ鳥取に加入することになった Korea Christian College のムンミンです。

まず、私が幼い頃からの夢であったプロサッカー選手への道を開いてくださった

Korea Christian College のカン・ヨンファン監督に心より感謝申し上げます。

子どもの頃からの夢だったプロサッカー選手としての生活を、ガイナーレ鳥取で始められることを本当に嬉しく思います。

ガイナーレ鳥取の勝利のために、情熱と闘志あふれる姿をお見せします。

ガイナーレ鳥取のすべての関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。

応援のほど、よろしくお願いいたします!」