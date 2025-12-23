鳥取が韓国出身2選手の2026シーズン加入内定を発表
ガイナーレ鳥取は23日、カトリック大学校のFWチャ・ウォンジュン(19)、DFムン・ミン(20)の2026シーズン加入が内定したと発表した。
クラブは公式サイトでチャ・ウォンジュンについて「闘争心を剥き出し、貪欲にゴールを狙うストライカー」と紹介。ムン・ミンに関しては「労を惜しまず、攻撃も守備もこなすウィンガー」と伝えている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWチャ・ウォンジュン
(Cha wonjun)
■生年月日
2006年7月25日(19歳)
■出身地
韓国
■身長/体重
181cm/77kg
■経歴
Icheon Football Center-Pyeongtaek SKK-Seosan FC-Korea Christian College Football Club
■プレーの特長
闘争心を剥き出し、貪欲にゴールを狙うストライカー。
■コメント
「はじめまして。
Korea Christian Collegeから入団しましたチャ・ウォンジュンと申します。
子どもの頃から目指してきたプロサッカー選手という夢を叶える道を開いてくださったKorea Christian Collegeのカン・ヨンファン監督、そしてガイナーレ鳥取の関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。 このチームで責任感と情熱を持って自分の存在を証明し、ゴールで応え、チームの勝利に直接貢献できるストライカーになります。」
●DFムン・ミン
(Moon Min)
■生年月日
2005年2月4日(20歳)
■出身地
韓国
■身長/体重
175cm/69kg
■経歴
Pyeongtaek Bluewings-Pyeongtaek SKK-Daedong Taxation High School-Korea Christian College Football Club
■プレーの特長
労を惜しまず、攻撃も守備もこなすウィンガー。
■コメント
「はじめまして。
このたびガイナーレ鳥取に加入することになった Korea Christian College のムンミンです。
まず、私が幼い頃からの夢であったプロサッカー選手への道を開いてくださった
Korea Christian College のカン・ヨンファン監督に心より感謝申し上げます。
子どもの頃からの夢だったプロサッカー選手としての生活を、ガイナーレ鳥取で始められることを本当に嬉しく思います。
ガイナーレ鳥取の勝利のために、情熱と闘志あふれる姿をお見せします。
ガイナーレ鳥取のすべての関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。
応援のほど、よろしくお願いいたします!」
