　モンテディオ山形は23日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。ユニフォームサプライヤーは引き続き、株式会社ウインスポーツが展開する「PENALTY」。26日からオーセンティックユニフォームの受注が開始となる。

　公式サイトによると、“30周年記念モデル”として、クラブが「NEC山形」から「モンテディオ山形」となった1996年と翌1997年に着用したユニフォームをオマージュ。「クラブの原点と未来をつなぐ特別な一着です」としている。

　今回は「FIELD PLAYER BLUE」と「FIELD PLAYER WHITE」の2つを用意し、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」では両方とも1stユニフォームとしてホームで使用する予定だという。

「FIELD PLAYER BLUE」は青をベースとし、袖部分にはクラブのルーツの色でもある黄色が採用されている。「FIELD PLAYER WHITE」は白を基調としたデザイン。また、GKは黒と赤の2種類となっている。

　クラブが公式X(旧ツイッター/@monte_prstaff)でユニフォームのプロモーション映像を投稿すると、「温故知新なデザインカッコいい 襟付き!」「カッコイイ!好きだわ!」「最高」「NEC山形→モンテディオ山形を思い出すユニだな!」「青春時代を感じる」「あれ…?目から汗が」といった反応が寄せられた。