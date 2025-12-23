1stキットが2つ! 山形の新ユニフォームに反響「カッコいい」「最高」「あれ…?目から汗が」
モンテディオ山形は23日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。ユニフォームサプライヤーは引き続き、株式会社ウインスポーツが展開する「PENALTY」。26日からオーセンティックユニフォームの受注が開始となる。
公式サイトによると、“30周年記念モデル”として、クラブが「NEC山形」から「モンテディオ山形」となった1996年と翌1997年に着用したユニフォームをオマージュ。「クラブの原点と未来をつなぐ特別な一着です」としている。
今回は「FIELD PLAYER BLUE」と「FIELD PLAYER WHITE」の2つを用意し、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」では両方とも1stユニフォームとしてホームで使用する予定だという。
「FIELD PLAYER BLUE」は青をベースとし、袖部分にはクラブのルーツの色でもある黄色が採用されている。「FIELD PLAYER WHITE」は白を基調としたデザイン。また、GKは黒と赤の2種類となっている。
クラブが公式X(旧ツイッター/@monte_prstaff)でユニフォームのプロモーション映像を投稿すると、「温故知新なデザインカッコいい 襟付き!」「カッコイイ!好きだわ!」「最高」「NEC山形→モンテディオ山形を思い出すユニだな!」「青春時代を感じる」「あれ…?目から汗が」といった反応が寄せられた。
30年前、その一歩がすべての始まりだった。— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) December 23, 2025
あの頃の想いを受け継ぎ、
モンテディオ山形は未来へ進む。
歴史を胸に刻む、30周年記念ユニフォーム。
⏬️ユニフォーム情報はこちらから⏬️https://t.co/Do4TwR7jfb#montedio#yamagataichigan pic.twitter.com/Q9LIh8Wmf4