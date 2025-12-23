¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï23Æü¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ(26)¤¬µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡µÜËÜ¤Ï2022Ç¯¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¤«¤é±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏKMSK¥Ç¥¤¥ó¥º(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¡£ºòµ¨¤«¤éµþÅÔ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDFµÜËÜÍ¥ÂÀ

(¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¿)

¢£À¸Ç¯·îÆü

1999Ç¯12·î15Æü(26ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÅìµþÅÔ

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

171cm/70kg

¢£·ÐÎò

ÅÄÊÁ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö-NPOË¡¿Í¥ï¥»¥À¥¯¥é¥ÖForza'02-Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â-Î®ÄÌ·ÐºÑÂç-±ºÏÂ-KMSK¥Ç¥¤¥ó¥º(¥Ù¥ë¥®¡¼)-±ºÏÂ-µþÅÔ

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:81»î¹ç1ÆÀÅÀ

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:3»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:11»î¹ç

ACL:3»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦±ºÏÂÂ¦

¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÈùÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±ºÏÂ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¿®¤¸¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

2Ç¯´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³°¤«¤é±ºÏÂ¤ò¸«¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢±ºÏÂ¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾¡¤Ã¤Æ±ºÏÂ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£

±ºÏÂ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£

¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ±ºÏÂ¤ò°¦¤¹¤ë±ºÏÂ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¡¢°ìÆü¤¿¤ê¤È¤âÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢½éÆü¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

2Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡£¡×

¢¦µþÅÔÂ¦

¡Ö2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µþÅÔ¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤â¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢úÄ¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯²½Éô¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿2Ç¯´Ö¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÎÉ¤¯»×¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÂç¤­¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤­¤¿2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£

2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º²ù¤·¤µ¤â»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¹­¤¤¤è¤¦¤Ç¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿É¬¤º³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤«¤é¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×