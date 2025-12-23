米津玄師『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！「IRIS OUT」を初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が、12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に白組での出場が決定。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を披露する。

■数々の記録を樹立した2025年の代表曲

「IRIS OUT」は、9月15日にリリースされ、わずか2ヵ月でストリーミング累計2億再生を超え、MVは1億再生を誇る大ヒットソング。

国内ストリーミングで“史上最高”の週間再生数、“史上最速”での1億回再生など数々の記録を樹立した他、グローバルチャートでも日本語楽曲の“歴代最高位”を記録するという快挙を成し遂げ、世界中の人々を魅了し、2025年の代表曲へと大躍進を遂げた。「IRIS OUT」は、今回が記念すべき初パフォーマンスとなる。

米津玄師が『紅白』に出演するのは、2018年の「Lemon」、2024年の「さよーならまたいつか！」に次いで、3回目。『紅白』だけのスペシャルステージに期待しよう。

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

※中断ニュースあり

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合あり

