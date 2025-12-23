　23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 97538　　 -23.6　　　 43130
２. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　 59034　　3698.8　　　 352.9
３. <1306> 野村東証指数　　 50477　　 576.1　　　3588.0
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 27125　　　19.7　　　　5840
５. <1540> 純金信託　　　　 24414　　　57.2　　　 21375
６. <1542> 純銀信託　　　　　9616　　 -18.6　　　 32630
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8167　　 -13.2　　　 51190
８. <1360> 日経ベア２　　　　7087　　 -23.5　　　 143.3
９. <1321> 野村日経平均　　　7038　　 -61.9　　　 52300
10. <1579> 日経ブル２　　　　6471　　 -43.4　　　 464.0
11. <1541> 純プラ信託　　　　4486　　　44.8　　　　9965
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　4094　　 -15.3　　　191600
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　4020　　　 1.6　　　 718.6
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2793　　　-4.1　　　 331.4
15. <2251> 野村国債Ｄイ　　　2320　　5558.5　　　 842.6
16. <1328> 野村金連動　　　　2206　　　16.3　　　 16680
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2130　　 -13.1　　　2050.5
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1942　　　38.0　　　　1090
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1924　　　25.6　　　 64300
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　1880　　 -46.5　　　　2510
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1578　　　26.3　　　2163.0
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　1305　　 -49.9　　　 774.8
23. <2244> ＧＸＵテック　　　1239　　　61.1　　　　3149
24. <1489> 日経高配５０　　　1189　　 -40.0　　　　2851
25. <1329> ｉＳ日経　　　　　1082　　 -34.2　　　　5237
26. <1308> 上場東証指数　　　1024　　　57.8　　　　3547
27. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 977　　　54.6　　　　3794
28. <1545> 野村ナスＨ無　　　 963　　 -67.7　　　 40070
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 906　　 -34.7　　　 30790
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 813　　 -61.5　　　 66160
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 761　　　 1.3　　　　2298
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 758　　 -44.4　　　　 236
33. <1320> ｉＦ日経年１　　　 757　　 -63.6　　　 52090
34. <1615> 野村東証銀行　　　 716　　 -46.7　　　 532.0
35. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 683　　　20.0　　　　9970
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 619　　 -37.7　　　 26000
37. <2624> ｉＦ日経年４　　　 590　　1304.8　　　　5047
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 589　　 -31.1　　　 544.3
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 527　　 -26.0　　　 59800
40. <2525> 農中日経平均　　　 512　 51100.0　　　 50820
41. <1476> ｉＳＪリート　　　 505　　　13.5　　　　2074
42. <435A> ｉＦ日本配当　　　 504　　 -11.3　　　　2205
43. <1478> ｉＳ高配当　　　　 483　　 255.1　　　　4632
44. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 476　　　-7.4　　　　2073
45. <1330> 上場日経平均　　　 472　　 -74.4　　　 52400
46. <1674> ＷＴプラチナ　　　 450　　　42.9　　　 30980
47. <2845> 野村ナスＨ有　　　 411　　 -25.3　　　　3131
48. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 410　　　92.5　　　　2901
49. <1543> 純パラ信託　　　　 402　　 -18.3　　　 80780
50. <1678> 野村インド株　　　 394　　 -28.9　　　 358.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース