ETF売買代金ランキング＝23日大引け
23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 97538 -23.6 43130
２. <1475> ｉＳＴＰＸ 59034 3698.8 352.9
３. <1306> 野村東証指数 50477 576.1 3588.0
４. <1357> 日経Ｄインバ 27125 19.7 5840
５. <1540> 純金信託 24414 57.2 21375
６. <1542> 純銀信託 9616 -18.6 32630
７. <1458> 楽天Ｗブル 8167 -13.2 51190
８. <1360> 日経ベア２ 7087 -23.5 143.3
９. <1321> 野村日経平均 7038 -61.9 52300
10. <1579> 日経ブル２ 6471 -43.4 464.0
11. <1541> 純プラ信託 4486 44.8 9965
12. <2036> 金先物Ｗブル 4094 -15.3 191600
13. <1568> ＴＰＸブル 4020 1.6 718.6
14. <314A> ｉＳゴールド 2793 -4.1 331.4
15. <2251> 野村国債Ｄイ 2320 5558.5 842.6
16. <1328> 野村金連動 2206 16.3 16680
17. <1398> ＳＭＤリート 2130 -13.1 2050.5
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1942 38.0 1090
19. <1326> ＳＰＤＲ 1924 25.6 64300
20. <2644> ＧＸ半導日株 1880 -46.5 2510
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1578 26.3 2163.0
22. <1655> ｉＳ米国株 1305 -49.9 774.8
23. <2244> ＧＸＵテック 1239 61.1 3149
24. <1489> 日経高配５０ 1189 -40.0 2851
25. <1329> ｉＳ日経 1082 -34.2 5237
26. <1308> 上場東証指数 1024 57.8 3547
27. <2569> 上場ＮＱヘ有 977 54.6 3794
28. <1545> 野村ナスＨ無 963 -67.7 40070
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 906 -34.7 30790
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 813 -61.5 66160
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 761 1.3 2298
32. <1459> 楽天Ｗベア 758 -44.4 236
33. <1320> ｉＦ日経年１ 757 -63.6 52090
34. <1615> 野村東証銀行 716 -46.7 532.0
35. <1673> ＷＴ銀 683 20.0 9970
36. <2559> ＭＸ全世界株 619 -37.7 26000
37. <2624> ｉＦ日経年４ 590 1304.8 5047
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 589 -31.1 544.3
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 527 -26.0 59800
40. <2525> 農中日経平均 512 51100.0 50820
41. <1476> ｉＳＪリート 505 13.5 2074
42. <435A> ｉＦ日本配当 504 -11.3 2205
43. <1478> ｉＳ高配当 483 255.1 4632
44. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 476 -7.4 2073
45. <1330> 上場日経平均 472 -74.4 52400
46. <1674> ＷＴプラチナ 450 42.9 30980
47. <2845> 野村ナスＨ有 411 -25.3 3131
48. <2634> 野村ＳＰＨ有 410 92.5 2901
49. <1543> 純パラ信託 402 -18.3 80780
50. <1678> 野村インド株 394 -28.9 358.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
