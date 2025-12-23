日経平均23日大引け＝3日続伸、10円高の5万412円 日経平均23日大引け＝3日続伸、10円高の5万412円

23日の日経平均株価は前日比10.48円（0.02％）高の5万412.87円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1213、値下がりは344、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を19.55円押し上げ。次いでソニーＧ <6758>が18.22円、ＫＤＤＩ <9433>が16.45円、リクルート <6098>が15.64円、イビデン <4062>が10.86円と続いた。



マイナス寄与度は100.28円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が33.69円、ファナック <6954>が23.4円、東エレク <8035>が17.05円、ＳＢＧ <9984>が16.04円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品の3業種にとどまった。値上がり率1位は空運業で、以下、医薬品、その他製品、証券・商品、その他金融業、海運業と続いた。



株探ニュース

