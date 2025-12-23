23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数203と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、売れるネット広告社グループ<9235>がストップ高。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ノースサンド<446A>、アイキューブドシステムズ<4495>、スタートライン<477A>、パワーエックス<485A>など11銘柄は年初来高値を更新。ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ワンダープラネット<4199>、イオレ<2334>、トヨコー<341A>、クックビズ<6558>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>がストップ安。メディネット<2370>、ミラタップ<3187>、フライヤー<323A>、モルフォ<3653>、フラー<387A>など17銘柄は年初来安値を更新。ラクオリア創薬<4579>、ビーマップ<4316>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、グリーンモンスター<157A>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

