ETF売買動向＝23日大引け、全銘柄の合計売買代金3607億円 ETF売買動向＝23日大引け、全銘柄の合計売買代金3607億円

23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.3％増の3607億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.5％減の1597億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、スマートＥＳＧ３０女性活躍（ネットリターン） <2070> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> など32銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンド豪州リート <1555> が3.17％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.53％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.28％安と大幅に下落した。



日経平均株価が10円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金975億3800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1133億200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が271億2500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が81億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が70億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が70億3800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が64億7100万円の売買代金となった。



