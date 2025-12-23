MLB公式サイトのXは22日（日本時間23日）、「2025年の最高のバットフリップ」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手が第1位に選ばれた。試合を決定づけたスーパースターの一打に、称賛の声が集まっている。

■9回に劇的な勝ち越し弾

MLBが選出したのは、5月9日（同10日）に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦、9回表の場面で放たれた大谷の本塁打だった。

11－11の同点で迎えた第6打席、1死一、二塁の場面で、大谷は相手6番手ライアン・トンプソン投手の4球目スプリットを捉えた。角度26度、打球速度113.0マイル（約181.8キロ）の打球は、打った瞬間に本塁打とわかるほどの打球で右翼スタンドへ一直線。直後に大谷はバットを高々と放り投げてダイヤモンドを一周した。現地実況も「なんというショーだ。信じられない！」と興奮を隠せない様子だった。

この劇的な一発について、MLBのXは「ショウヘイ・オオタニが9回に6点を締めくくる本塁打を放ち、2025年最高のバットフリップを披露した」と絶賛。土壇場での勝ち越し弾は、シーズンを象徴する名場面となった。

大谷は2025年シーズンに158試合に出場し、自己最多となる55本塁打を記録。4度目のシーズンMVPにも輝くなど、今季も数々の伝説を作り続けた。その中でもこの鮮烈な一打は、多くのファンの記憶に残る瞬間となった。

