音無美紀子「3日も煮込んで…」 “カレー好き”俳優の手作りカレーを絶賛「食べたいと呟いたら、なんと！作って来てくれました」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。カレー好きで知られる俳優・太川陽介（66）の手作りカレーを紹介した。
【動画・写真】「3日も煮込んで…」音無美紀子が紹介した太川陽介の手作りカレー
音無と太川は公私共に親交が深く、たびたびお互いのYouTubeチャンネルにも出演している。また近年では水俣病を題材とした舞台『風を打つ』でもメインキャストとして共演した。
この日の投稿では、「太川陽介さんは大のカレー好きで知られていますが、陽介さんの作る牛すじカレーが、たまらなく美味しいのです。食べたいと呟いたら、なんと！作って来てくれました。3日も煮込んで、牛スジはトロトロ セロリは葉っぱまで入って、じゃがいも、人参もゴロゴロ入ってるの 最高に美味しかった」と絶賛し、実際に煮込んでいる様子の動画と盛り付けられたカレーの写真をアップした。
この投稿にファンからは「わぁ〜っ美味しそう」「太川さん カレー作りがお上手なんですね〜 牛スジカレー 時間がかかりそうですね〜！でもセロリまで入って美味しそう」などのコメントが寄せられている。
