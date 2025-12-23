公正取引委員会と中小企業庁は２３日、運送事業者間における配送業務の委託取引を巡り、下請法の違反や違反の恐れがある行為が見つかったとして、計５３０社の運送事業者に是正を求める指導を行ったと発表した。

物流業界は多重下請け構造で、弱い立場の中小業者にしわ寄せがいきやすいため、公取委などが適正な取引が行われているか監視を強めている。

発表によると、今年４月から１２月中旬までに、下請法違反や違反の恐れがあった運送事業者の行為は重複を含めて計９０８件確認された。最も多かったのは、契約書面の不交付や記載不備で約半数の４５３件に上った。配送業務を委託した際、口頭発注だったり、商品の積み下ろしや受け渡し場所での長時間待機を業務内容として明記していなかったりした。

また、契約書面に積み下ろしなどの業務を記載しているのに、配送業務以外の代金を払わないなどの「買いたたき」が６８件、契約にない積み下ろしなどを無償でさせるといった「利益提供要請の禁止」も１５件あった。いずれも業界に残る「ただ働き」を強いる慣習で問題視されている。

公取委は今月、積み下ろしを中小業者に無償で強いていたなどとして、総合物流大手「センコー」（大阪）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を出した。

下請法を巡っては、来年１月に改正された「中小受託取引適正化法」が施行する。現行法は運送事業者間の取引が適用対象だったが、改正法では荷主まで対象範囲が広がるため、公取委は国土交通省と合同パトロールなどを行っている。