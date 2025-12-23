競馬のＧＩレースを制した名馬の子を始め、引退した競走馬が皇室の護衛で活躍している。

天皇、皇后両陛下も気にかけており、今年の秋の園遊会では招待客の騎手・武豊さんの前で馬の名前を次々に挙げられた。午（うま）年を迎える前に皇室と馬のゆかりを振り返ると、競馬との深いつながりや国際親善を下支えしてきた姿が見えてきた。（坂場香織）

１９日午前、東京・大手町のビジネス街にほど近い皇居内の馬場を訪ねると、皇宮警察の護衛官が馬に乗って一定のペースで走ったり障害物を乗り越えたりする訓練に臨んでいた。

鹿毛が特徴の「雪風（ゆきかぜ）」（１１歳）は、１９９９年春と秋の天皇賞などＧＩレースで４勝したスペシャルウィークの子だ。「臆病でおとなしい性格です」。調教担当の佐藤充さん（６１）が障害物の横木を上げると、雪風は進行方向を変えてよけてしまい、２度目のトライで跳び越えた。

ユキノドリームとして２０１６年に中央競馬でデビューした雪風は、８戦未勝利で５歳の時にやって来た。新任外国大使が元首から預かった書簡を天皇陛下に渡す「信任状奉呈式」の際、皇居に向かう儀装馬車の護衛などに当たる。

◇

皇宮警察の護衛馬１４頭のうち１２頭は元競走馬だ。現在、注目されている白毛の２歳馬・マルガのいとこ「白麗（はくれい）（旧名マイヨブラン）」（９歳）や秋の天皇賞を制したバブルガムフェローの子「碧風（あおかぜ）（同セイカチューバ）」（２３歳）もいる。

「護衛馬は変化に動じず、素直な性格が理想的。人がいる環境で育つ競走馬は、車道を走る仕事に向いている」と佐藤さんは話す。

護衛馬の活躍は、天皇ご一家も見守られている。天皇陛下は２月の記者会見で、普段の散歩で皇居内の馬を見に行くことを「楽しみにしています」と話された。園遊会では、武さんから「白毛の一族は少し気性の荒い馬が多くて」と白麗の性格を尋ねられ、皇后さまは「割とマイペース」と、陛下は「一頭一頭、違いますね」と応じられた。

皇室の方々は乗馬をたしなみ、上皇さまは学習院高等科で馬術部の主将を務められた。天皇陛下も秋篠宮さまも幼い頃から馬に親しまれてきた。武さんは園遊会後、「馬の名前がスラスラ出てきて驚きました。馬が本当にお好きなんだと感じました」と語った。

◇

宮中では古代から行事などで馬が使われてきた。馬の博物館（横浜市）によると、天皇の移動などに使われ始めたのは明治以降。明治天皇は各地の視察先に自ら馬に乗って向かった。

１８７４年（明治７年）３月には、赤坂仮皇居で初めて競馬を観戦し、競馬関連の外出は５０回を超えた。現在も続く天皇賞は、明治天皇が横浜・根岸の競馬場に菊の御紋入りの花瓶を下賜したのがきっかけだ。

宮内庁によると、新任大使の送迎に馬車が使われた記録が残るのは戦後の１９５２年から。自動車も選べるが新任大使のほとんどが馬車を利用する。信任状奉呈式で同様の送迎を行うのは、英国やスペインなど数か国だ。

同博物館の秋永和彦学芸員は、「西洋文化の近代競馬を明治天皇が観戦したのは、日本の近代化を国内外にアピールする狙いがあった」とした上で、「皇室は明治以降、古式馬術の披露や乗馬の体験会などで外交団をもてなした。馬は皇室の国際親善で重要な役割を果たしてきた」と話す。

えさ代高騰、京都府警は寄付金募る

物価高が馬の飼育にも影を落としている。騎馬隊がある京都府警はえさ代などの高騰を受け、ふるさと納税を使ったクラウドファンディングを始めた。

府警平安騎馬隊は６頭を抱え、地域の見守りや行事の雑踏警備などにあたっている。だが、牧草や飼料代、ふんの処理費などがかさみ、馬具の修繕や訓練服の新調が難しくなった。

このため、府警は１０月に初めて寄付の募集を開始。年末を期限としたが、約１か月半で目標の５００万円を超え、２３日午前１１時時点で５６７万円に達した。会計課の磯田朋希次席は「効果的に活用したい」と話す。