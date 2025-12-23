ウィル・スミスが地球上で最も過酷な環境を巡るドキュメンタリー配信決定 「無事に帰れないかもと感じた」
俳優ウィル・スミスが地球の最南端から最北端まで、総距離およそ2万6000マイルの旅に挑むドキュメンタリーシリーズ『POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィル・スミス』（全7話）が、2026年1月14日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋ （ディズニープラス）」で独占配信される。
【動画】ウィル・スミスが過酷すぎる旅へ！ 『POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィル・スミス』予告編
制作に5年を費やした本シリーズは、ウィルが7つの大陸すべてを巡る壮大な旅を描く作品。
南極の氷原からアマゾンの密林、ヒマラヤ山脈、アフリカの砂漠、太平洋の島々、そして北極の巨大な氷山まで、地球上で最も過酷な環境を舞台に、驚異と発見に満ちた冒険が展開される。
幼い少年時代に出会い、導いてくれた冒険家でもある亡き恩師の影響を受け、ウィルは100日間にわたる極限の挑戦に自らを投じる。
南極点へのスキー遠征、巨大アナコンダの捕獲、有毒タランチュラからの毒液採取、過酷な山岳クライミング、そして北極点での氷下ダイビング。科学者、探検家、各地の専門家と共に、文字通り“南極点から北極点へ”の旅を成し遂げていく。
映画的スケール、前例のない取材力、そして高い信頼性で描かれる本作は、最先端の科学、環境ストーリーテリング、そして大胆な探検を融合させた一生に一度の壮大なアドベンチャー。
専門家や科学者、探検家の導きの下、ウィルは世界初となる科学的発見に貢献。さらに、アマゾンのワオラニ族からカラハリ砂漠のサン族に至るまで、深い人間的な絆を築いていく。
エグゼクティブプロデューサーにはウィルをはじめ、ダーレン・アロノフスキーらが名を連ね、地球の未知なる世界への旅を圧倒的なスケールで届ける。
ウィル・スミスは「これまでの人生で経験したことのない旅でした。正直、無事に帰れないのではないかと感じた瞬間もありました」と過酷な旅を回顧。さらに「この旅は、地球の果てを探るだけでなく、そこに生きる驚くべき人々を知る旅でもあります。最も冷たい氷原から最も深いジャングルまで、この世界の美しさが、私に畏敬と希望を与えてくれました」とコメントしている。
ドキュメンタリーシリーズズ『POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィル・スミス』は、2026年1月14日から「ディズニープラス」で独占配信。
