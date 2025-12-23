米津玄師、「第76回NHK紅白歌合戦」出場決定。「IRIS OUT」を初パフォーマンス
米津玄師が、12月31日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に白組で出場することを発表した。
披露するのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」だ。「IRIS OUT」は、9月15日にリリースされ、わずか2カ月で、ストリーミング累計2億再生を超え、ミュージックビデオは1億再生を誇る楽曲で、「第76回NHK紅白歌合戦」で記念すべき初パフォーマンスとなる。
◆ ◆ ◆
◾️米津玄師 コメント
今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします。
◆ ◆ ◆
◾️第76回ＮＨＫ紅白歌合戦
放送予定：12月31日（水）午後7：20〜11：45 ※中断ニュースあり
NHK総合 ＢＳP４Ｋ ＢＳ８Ｋ ラジオ第１／NHK ONE らじる★らじる
◾️米津玄師「IRIS OUT」／米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」
▼米津玄師 「IRIS OUT」
配信中：https://smej.lnk.to/IRISOUT
▼米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」
配信中：https://smej.lnk.to/JANEDOE
▼16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」
発売中：https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/
◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
▼STORY
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。
憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、
雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。
この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
▼STAFF
原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督 𠮷原達矢
脚本 瀬古浩司
キャラクターデザイン 杉山和隆
副監督 中園真登
サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿
メインアニメーター 庄一
アクションディレクター 重次創太
悪魔デザイン 松浦力 押山清高
衣装デザイン 山本彩
美術監督 竹田悠介
色彩設計 中野尚美
カラースクリプト りく
3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広
撮影監督 伊藤哲平
編集 吉武将人
音響監督 名倉靖
音楽 牛尾憲輔
配給 東宝
制作 MAPPA
主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」
エンディング・テーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」
挿入歌 マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」
▼CAST
デンジ 戸谷菊之介
ポチタ 井澤詩織
マキマ 楠木ともり
早川アキ 坂田将吾
パワー ファイルーズあい
東山コベニ 高橋花林
ビーム 花江夏樹
暴力の魔人 内田夕夜
天使の悪魔 内田真礼
岸辺 津田健次郎
副隊長 高橋英則
野茂 赤羽根健治
謎の男 乃村健次
台風の悪魔 喜多村英梨
レゼ 上田麗奈
▼WEB
劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/
TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/
公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
▼原作情報
第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜22巻発売中！
▼『チェンソーマン 総集篇』情報
・TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』を各プラットフォームで配信中！
詳細：https://chainsawman.dog/movie_reze/compilation/
