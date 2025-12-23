◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

▼STORY

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。

憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、

雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。

この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

▼STAFF

原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督 𠮷原達矢

脚本 瀬古浩司

キャラクターデザイン 杉山和隆

副監督 中園真登

サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿

メインアニメーター 庄一

アクションディレクター 重次創太

悪魔デザイン 松浦力 押山清高

衣装デザイン 山本彩

美術監督 竹田悠介

色彩設計 中野尚美

カラースクリプト りく

3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広

撮影監督 伊藤哲平

編集 吉武将人

音響監督 名倉靖

音楽 牛尾憲輔

配給 東宝

制作 MAPPA

主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」

エンディング・テーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」

挿入歌 マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」

▼CAST

デンジ 戸谷菊之介

ポチタ 井澤詩織

マキマ 楠木ともり

早川アキ 坂田将吾

パワー ファイルーズあい

東山コベニ 高橋花林

ビーム 花江夏樹

暴力の魔人 内田夕夜

天使の悪魔 内田真礼

岸辺 津田健次郎

副隊長 高橋英則

野茂 赤羽根健治

謎の男 乃村健次

台風の悪魔 喜多村英梨

レゼ 上田麗奈

▼WEB

劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/

TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/

公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR

▼原作情報

第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜22巻発売中！

▼『チェンソーマン 総集篇』情報

・TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』を各プラットフォームで配信中！

詳細：https://chainsawman.dog/movie_reze/compilation/