¡ÚÂ®Êó¡ÛÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÌÌ¼±¤Ê¤¤20Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡¡²¬»³»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤ÎÍÑÌ³µ»»Î¡Ê32¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬
²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡²¬»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÍÑÌ³µ»»Î¡Ê32¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½èÊ¬ÍýÍ³¤Ï¡¢½åË¡¤ÎÀº¿À¤È¹â¤¤ÎÑÍýÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸øÌ³°÷¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¶Ë¤á¤ÆÃÑ¤º¤Ù¤Èó¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ä¶µ¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ä´üÂÔ¤òÃø¤·¤¯¼ºÄÆ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡ÍÑÌ³µ»»Î¤Ï11·î11Æü¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢12·î1Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¶µ°Ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑÌ³µ»»Î¤Ï¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ø¹»¿¦°÷¤È¤·¤Æ¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î½þ¤¤¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£