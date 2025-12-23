１５日、ベナン産「シュガーローフ」パイナップルを検査する長沙黄花国際空港税関の職員。（長沙＝新華社配信）

【新華社長沙12月23日】中国湖南省の長沙税関は15日午後、ベナン産のパイナップル品種「シュガーローフ」1トンが航空便で長沙空港口岸（通関地）に到着したと明らかにした。ベナン産のパイナップルが同省に輸入されるのは初めて。

今回、パイナップルがベナンの空港を出発し、エチオピアで積み替えられ長沙に到着するまで、全行程は17時間だった。長沙黄花国際空港税関で検査を受けた貨物は、同日午後6時に通関を終えると、市場に出荷された。

輸入業者の湖南中健達国際貿易の責任者、王珏（おう・かく）さんは、「シュガーローフ」パイナップルは、ベナンで初めてアフリカ知的財産機関（OAPI）の認証を受けた地理的表示（GI）製品で、2023年の第6回中国国際輸入博覧会で初めて中国の一般消費者に紹介されたと説明した。同品種は、水滴のような形で果肉は白く、甘さが際立っているという。王さんは「中国の関連政策に基づき、税関は今回輸入されたパイナップルに対してゼロ関税を適用し、企業の貿易コストを大幅に削減した。パイナップルは省内外のスーパーや果物店で販売される」と語った。

１５日、輸入されたベナン産「シュガーローフ」パイナップルを検査する長沙黄花国際空港税関の職員。（長沙＝新華社配信）

長沙税関の統計によると、2025年1〜11月、湖南省とアフリカの間の輸出入額は前年同期比14.3％増の539億9千万元（1元＝約22円）で、うちアフリカからの農産物の輸入額は19.4％増の4億6千万元だった。（記者/張玉潔）