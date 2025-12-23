ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡Ã«¡¡ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤Ø¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊ¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î8Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ì¾¸Å²°¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é12Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÃæÆü¤«¤éºò¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë²ÃÆþ¡£Æ±´ü´ÖÃæ¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç°ÜÀÒ¤ÎÊó¹ðÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤Èº£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡£ÃæÆü»þÂå¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£MC¤ÏÅì³¤¥é¥¸¥ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçß·¹¼ù»á¡£Æþ¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤«¤é¡£
https://peatix.com/event/4737870