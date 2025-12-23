【紅白】米津玄師「IRIS OUTでいかしてもらいます」出演発表→ファン歓喜「歌唱シーン見るの初めてだ！」「まじかまじかやばい」
米津玄師が23日、自身のXを更新し、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演を発表。ネットでは、ファンが歓喜した。
【Xより】紅白出演を発表した米津玄師「IRIS OUTでいかしてもらいます」
米津は「今年も紅白歌合戦に出場させて頂くことになりました。IRIS OUTでいかしてもらいます。よろしくお願いします」と報告。自身のコメントも記載された『第76回NHK紅白歌合戦』出演を発表する画像を投稿した。
米津が歌う人気アニメの劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」は、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「デジタルシングル（単曲）ランキング」で3位を獲得。期間内DL数14.9万DLを記録した。
また米津は、シングル「Plazma」が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。2018年度と2019年度に「Lemon」で同ランキング1位を獲得しており、今回で史上初の同一アーティストによる通算3度の年間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得となった。
この発表から10分程度で3万以上のインプレッションとなった。ファンからは「やったあああ!!!!!」「はい最高です ありがとう」「まじかまじかやばい」と熱狂する声が寄せられたほか、「歌唱する米ちゃんがみれる」「IRIS OUTの歌唱シーン見るの初めてだ！」「IRIS OUTを歌う姿が観られるなんて嬉しすぎる」など期待するコメントが集まった。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
