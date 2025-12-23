¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡¡¥³¥ó¥Ó²ò»¶À£Á°¤À¤Ã¤¿»þ´ü¢ª¡Öºå¿À¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°Î¤½¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤Ò¤ó¤Í¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤¬£²£°Æü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤Î´ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡¡£µ£°Ç¯¤ÎÌ¡ºÍÆ»¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ò»¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¥³¥ó¥ÓÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢µð¿Í¤¬ºå¿À¤ÈÎ¥¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤»¡¢¡Ö·ù¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ä¡£¥³¥ó¥ÓÁÈ¤ó¤Ç¤¹¤°¡££±¡¢£²Ç¯¤Ç¡£¥Í¥¿½ñ¤±¤Ø¤ó¤È¤«¡£ºå¿À¤Á¤ã¤ó¤¬¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡£ºå¿À¤¯¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¡Ê²¬È¬Ï¯¡Ë¤¬¤«¤Ã¤³°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¼ºÇÔ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤¦¤Í¤ó¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¡Ö¡ÊÃç¤Ï¡Ë°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤Ò¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¿©»ö¤Î²»¤µ¤¨Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ä¡ª¸À¤¦¤Æ¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Þ¤â¤È¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤ËÂ³¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¹Â¤Ïºå¿À¤Î¡ÖÉâµ¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆËä¤Þ¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤¬¡Ö±£¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¤¹¤ë¤Èµð¿Í¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ç¡£¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤Û¤È¤Ü¤êÎä¤á¤ë¤Þ¤ÇÌ¡ºÍµÙ¤ó¤Ç¤«¤á¤Ø¤ó¤è¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯±þ¤¸¤¿¡£µð¿Í¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤â¤á¤Æ¤Æ¡£½é¤á¤Æºå¿À¤¯¤ó¤«¤é¿¿·õ¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤Ï¥³¥ó¥ÓÃç°¤¤Êý¤¬¤¨¤¨Ì¡ºÍ¤Ç¤¤ë¤È¤«¡£¤¢¤ì¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¹¤ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥Ó¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤â¡¢¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¤³¤â¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ø¤ó¤·¤Í¡×¤È¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£µð¿Í¤â¡Öºå¿À¤Á¤ã¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¤¤¤ÁêÊý¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁê»×Áê°¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£