±¿Å¾¼ê¤ËÄ¹»þ´Ö²ÙÂÔ¤Á¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡¹ñ¸ò¾Ê¡¢²¬»³¤Î´ë¶È¤ËÀ§Àµ´«¹ð
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î²ÙÂÔ¤Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂç¹õÅ·Êª»º¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë¤ËÀ§Àµ¤ò´«¹ð¤·¤¿¡£²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ±þ¡£²áµî¤ËÀ§Àµ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬ÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢²þÁ±·×²è¤ÎÄó½Ð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ÙÂÔ¤Á¤Ï²Ù¼çÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¤òÂÔ¤¿¤»¤ë¹Ô°Ù¡£±¿Å¾¼ê¤Î²áÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï10¡Á11·î¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²ÙÂÔ¤Á¤Ê¤É¤Î½¸Ãæ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À§Àµ¤Î´«¹ð¤Î¤Û¤«¡¢Í×ÀÁ¤â7·ï¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¡¦ÊªÎ®G¥á¥ó¡×¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¶â»Ò¶³Ç·¹ñ¸òÁê¤Ï¡Ö°ãÈ¿¤Îº¬Àä¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£