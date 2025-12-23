¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¾×·âÌò³ä¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Û¹Í»¡¤â°¢Á³¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿£÷¡¡¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤ÎÈÈ¹Ô¤¬²ø»ö·ï²½¡¡¥¿¡¼¥Ü¡¼µ²±ÎÏ¤¬Î¢ÌÜ¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤£÷¡×
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤¬£²£°Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÂëÎ¤¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÀ¥¸Í»ç±ñ¡Ê¡á¥É¤Î»Ò¡¢µÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡¢Âç¸å¼÷¡¹²Ö¡Ë¤Ø¤Î¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½µ´©¥¢¥Ý¥íµ¼Ô¤ÎÅì±ÀÀ²¹á¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¡¢Å¹¼çº£Ô¢°ìÀ®¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤¬»Ò¶¡»þÂå¤Ë¡¢À¥¸Í»ç±ñ¤È»ÜÀß¥¿¥¯¥È³Ø±à¤ËÄÌ¤¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»ç±ñ¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¼Â¹ÔÈÈ¤Î·º»ö±§ÅÔ¸«·¼¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤ÈÈÈ¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¡£ÂëÎ¤¾®¤ÎÉô³°¼Ô¤Ç¤¢¤ë±§ÅÔ¸«¡¢Åì±À¡¢º£Ô¢¤Î£³¿Í¤¬¡¢¥¥ó¥°¤é£·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤¿ÂØ¤¨²Î¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂëÎ¤¾®¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥¥ó¥°¤¬º£Ô¢¤Î´ØÍ¿¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Ä¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢º£Ô¢¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤Î³¨¤ÏÈÈ¹Ô¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ó¥°¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÂØ¤¨²Î¤Î½çÈÖ¤É¤ª¤ê¤Ë¡ª¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡¢¡Ö²Î¤Ê¤ó¤Æ²¶¤ÏÃÎ¤é¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«Å¸³«¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤¬Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤í¡¢¤³¤³¤Ø¡×¤È¡¢¥¥ó¥°¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿½çÈÖ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ô¢¤¬¥¥ó¥°¤Ë¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤ÆÀÜ¿¨¤·¤Æº©°Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ó¥°¤¬Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ÉðÅÄÉÒÀ¸¡Ê¡áÉÏ¤Á¤ã¤ó¡¢¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¡¢ºù°æ´´ÂÀ¡Ê¡á¥«¥ó¥¿¥í¡¼¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¡¢ÃæÅç¾ÐÈþ¡Ê¡á¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¾¾°æÎèÆà¡Ë¡¢¾®»³Î´¹°¡Ê¡á¥¿¡¼¥Ü¡¼¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢±©Î©ÂÀÊå¡Ê¡á¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡¢¿¹Í¥ºî¡Ë¤Î½çÈÖ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÏ¤Á¤ã¤ó¤ÏÍèÅ¹¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥«¥ó¥¿¥í¡¼¤ä¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¤âÍèÅ¹¸å¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Þ¥¯¥Ë¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Û¤É¤Ë²ø¤·¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè£²ÏÃ½ªÈ×¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¥¿¡¼¥Ü¡¼¤¬¡¢¥¥ó¥°¤¿¤Á¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂØ¤¨²Î¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¥ó¥°¤¿¤Á¤âÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Çº£Ô¢¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈÈ¿ÍÂ¦¤òÍÍø¤Ë¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¹Í»¡¤Ç¤â½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ò¼õ¤±¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤ÎÂØ¤¨²ÎÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¾Ð¡×¤È¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£