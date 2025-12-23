ÀîºêËãÀ¤¡¢¶áÆ£¿¿É§¤È¤Î¿¼¤¤å«¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë²¶¤ò¡ØËãÀ¤¡Ù¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤Ç¤¤ëÃç¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¶áÆ£¿¿É§¤È¤Î¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¤¤å«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¡¦MAZDA6¤òÀö¼Ö
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¼ªÂÇ¤ÁÏÃ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤Þ¤ËÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¥Þ¥Ã¥Á¤È²¶¡¢²æ¡¹¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¼ªÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¹ç¤¦»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¶áÆ£¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¬10Âå¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¶Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Í£°ì¤ÎÀèÇÚ¤Î²¶¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²¶¤ÏÀèÇÚÌÌ¤·¤Ê¤¤¤«¤éÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë²¶¤ò¡ØËãÀ¤¡Ù¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤Ç¤¤ëÃç¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê²¶Ã£¤â´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âËè²ó²Î¤¦¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¤È·Ð¸³¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿·»ÄïÊ¬¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯ºÇ¹â¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ÎÃç´ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×