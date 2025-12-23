佐渡汽船は23日、高速船やカーフェリーの運賃を30年ぶりに改定するため国へ申請したと発表しました。



申請通り認められれば1996年以来、30年ぶりの運賃値上げとなります。



佐渡汽船によりますと、新型コロナウイルスの影響で経営環境が悪化、再建に取り組み一定の業績回復はあったものの近年の修繕費、原材料費、エネルギーコストなどの高騰で、運航にかかる費用がかさんでいることなどから、運賃改定の申請を行ったとしています。





例えば、新潟－両津航路の片道で見た場合、運賃はもっとも利用の多いカーフェリー2等で現行の2970円が3290円に。高速船ジェットフォイルは現行7060円が、7970円に値上げが予定されています。【主な運賃】◆新潟－両津（片道）ジェットフォイル 現行7060円→新運賃7970円（改定率13％）カーフェリー1等 現行5030円→新運賃5730円（改定率14％）カーフェリー2等 現行2970円→新運賃3290円（改定率11％）◆小木－直江津（片道）カーフェリー1等 現行5030円→新運賃5730円（改定率14％）カーフェリー2等 現行3180円→新運賃3530円（改定率11％）また車の輸送にかかる自動車航送運賃は新潟－両津航路の片道で、普通乗用車の場合、現行1万8520円が、1万9260円となる予定です。二輪車も排気量750cc未満では、現行4980円が、5180円に値上げ予定です。いずれも利用の多い船種や等級などで運賃改定率を低めに設定しているといいます。一方、佐渡市の住民向け“島民旅客運賃”は行政からの補助が拡大されることから、現行運賃より安くなる見通しです。新運賃は認められた場合、2026年4月1日から予定されていますが、運賃改定とは別に、季節変動制運賃の導入が検討されていて、繁忙期と閑散期で運賃が変わる可能性があります。また今後、燃料油価格が高騰した場合、変動する場合があるということです。