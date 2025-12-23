「やばい泣いちゃう」アイナ・ジ・エンド、元BiSHメンバー集合ショット公開！ 「エモい写真やな！」
元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。元BiSHメンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「やばい泣いちゃう」「もう感無量」「エモい写真やな！」「絆は永遠ですね」「解散してもずっとこの関係が続いてるのほんとうにすてき」「再結成お願いします」などの声が寄せられました。
【写真】元BiSHメンバーが大集合！
「解散してもずっとこの関係が続いてるのほんとうにすてき」アイナさんは泣き顔とハートの絵文字を付け、2枚の写真を投稿。元BiSHのアユニ・Dさん、MISATO ANDO（リンリン）さん、ハシヤスメ・アツコさん、モモコグミカンパニーさんとの集合ショットです。1枚目ではぴったりと密着し、2枚目では手を合わせてハートマークを作っています。今でも仲の良いことが伝わりますね。
過去には「ちっちのライブにいったよ〜」5月15日の投稿では「ちっちのライブにいったよ〜」とつづり、セントチヒロ・チッチさんのライブに行った時の様子を公開したアイナさん。MISATO ANDOさん、アユニ・Dさん、モモコグミカンパニーさんも写っています。次に再会した時もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)