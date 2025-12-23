ロイヤルグループが展開する「てんや」は、12月26日からグランドメニューの改定を実施する。今回の改定では、「藪そば・うどんのつゆ」を一段と美味しくリニューアル。試作を重ね、天ぷらの旨味を最大限に引き立てる味わいへと進化させた。さらに、復活を望む声が多かった「海鮮かき揚げ天丼」が改良を経て復活。看板商品の「天丼」も、「きす」を半身から1尾の開きに変更した「てんやの天丼」へと生まれ変わる。新たなブランドコンセプトのもと、より幅広い消費者に“天丼・天ぷらを食べる喜び”を届けていく。

てんや自慢の天ぷらとともにおすすめの「藪そば・うどん」。今回はその「つゆ」を一新した。出汁の風味やかえしのバランスを徹底的に追求し、揚げたての天ぷらと一緒に食べた際に互いの美味しさを引き立て合うような深みのある味わいに仕上げている。一段と美味しくなった「藪そば・うどんのつゆ」で、てんやの麺メニューをぜひ楽しんでほしい考え。

「海鮮かき揚げ天丼」が改良を経て復活。多くの消費者から再登場を望まれていた人気メニューが、より美味しく提供できるよう改良を重ねて復活するという。

また、「鶏と舞茸の天丼」が店内メニューに登場する。これまで持ち帰り限定だった人気の組み合わせが、ついに店内でも食べられるようになる。

おなじみの天丼は、白身魚の「きす」を従来の半身から「1尾の開き」に変更。より贅沢に、素材の味を楽しめる一杯に仕上げた。「オールスター天丼」「野菜天丼」もリニューアル。これまでの人気メニューも、新たな魅力を加えて生まれ変わる。

てんやは、新たなブランドコンセプト「天丼・天ぷらを食べる喜びでより幅広い消費者の心を豊かに」を掲げ、地域の人々の日常のさまざまなシーンに寄り添う存在を目指している。今後も価格以上の“豊かさ”をご提供できるよう、さらなる進化に取り組んでいく。





てんやでは2月から、そばをより美味しく食べてもらうため、すべてのそばを「藪そば」に変更した。好評を得ている麺メニューをさらに美味しく食べてもらいたいという想いから、今回、すべての麺メニューのつゆを見直し、より美味しく進化させた。



「てんやの天ぷらと藪そば」

冷たいそばつゆは、藪そばにより合うよう、香りが高くキレがあり、醤油感も力強いそばつゆになった。そばの風味を引き立てながらも、そばとのバランスが取れるよう、現行のそばつゆに比べ、鯖と煮干し感をアップ。冷たいうどんつゆは、鯖と鰹の削り節のだしをより豊かに感じながらも、うどんによく合うマイルドな味わいに変更した。温かいそばつゆは、現行のつゆよりだしの風味を強め、醤油を合わせ、だしと醤油のバランスにこだわったそばつゆになっている。温かいうどんつゆは、だしの抽出製法を変更し、現行のうどんつゆよりだしの香りや風味を強く感じすっきりとした味わいにした。



「海鮮かき揚げ天丼」

サクッとした衣の食感と食べ応えが魅力の「海鮮かき揚げ天丼」が復活する。より美味しく食べてもらうために、改良を重ねた。むきえび・イタヤ貝・いか・三つ葉を合わせた、海鮮の旨みをしっかり閉じ込めたかき揚げを楽しめる。



「鶏と舞茸の天丼（みそ汁付）」

「鶏と舞茸の天丼（みそ汁付）」は、6月から期間限定の持ち帰りメニューとして販売され、好評につき販売期間を延長してきた人気商品。今回、店内メニューとしてもグランドメニューに仲間入りする。しっとりとした身に旨みが詰まった人気の「とり天」に、「まいたけ」や「れんこん」など、香りや食感も楽しめる野菜の天ぷらを組み合わせた天丼になっている。



「てんやの天丼（みそ汁付）」

「てんやの天丼（みそ汁付）」は、商品名を「天丼」から「てんやの天丼」に変更し、てんやの名前を背負う王道な天丼としてリニューアル。「きす」は1尾の開きを使用、「海老」「いか」「かぼちゃ」「いんげん」の組み合わせは変わらずで、てんや定番の天ぷらを合わせた一杯に仕上げた。



「オールスター天丼（みそ汁付）」

「オールスター天丼（みそ汁付）」は、てんやの看板商品のひとつ。より価値を感じてもらうため改良を重ねてこの度10代目が誕生した。定番人気の「海老」、「いか」、「まいたけ」、「れんこん」、「なす」に、しっとりとした身に旨みが詰まった人気の「とり天」を加えた。

なお、「海老といかの上天丼」、「海老といかの上天丼弁当」は終了する。





天ぷらとお酒を楽しんでいただける「ちょい飲みセット」を販売している。定番の「ちょい飲みセット」は2種類を用意。サクッとお酒を楽しみたい人には「生ビール（中）または日本酒」と「天ぷら」がセットの「生ビールセット」。「純米吟醸酒」で「天ぷら」と「塩辛」を味わう「吟醸酒セット」もおすすめとなっている。好みで揚げたての季節の単品天ぷらを足したり、藪そばで〆たりと自分だけの“ちょい飲み”を楽しんでほしい考え。

いろどり天丼・天丼弁当はそれぞれ930円（＋40円）、とり天丼弁当は710円（＋20円）に値上げする。その他の商品については、12月26日以降、てんや公式ホームページ内メニューページを参照。

［小売価格］

てんやの天ぷらと藪そば：940円

オールスター天ぷらと藪そば：1080円

※藪そばまたはうどんは（温・冷）選べる

海鮮かき揚げ天丼（みそ汁付）：990円

鶏と舞茸の天丼（みそ汁付）：630円

てんやの天丼（みそ汁付）：690円

オールスター天丼（みそ汁付）：830円

海老と野菜の天丼弁当：760円

お得てんやの天ぷら盛合わせ：1100円

野菜天ぷら盛合わせ：560円

（すべて税込）

［てんや グランドメニュー改定 販売概要］

販売期間：12月26日（金）〜

対象店舗：国内のてんや ※営業時間は店舗によって異なる

※空港内店舗および上里SA店、富士川SA店、未来ダイニング 文京グリーンコート店は販売商品が異なる

※一部商品の価格を改定する

※販売内容の詳細は各店舗へ問い合わせ

※年末年始の各店舗の営業時間については、てんや公式ホームページを確認

てんや＝https://www.tenya.co.jp