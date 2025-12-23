カップルで行きたいと思う「北海道の道の駅」ランキング！ 2位「サンフラワー北竜」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「天然温泉があったり、二頭の龍が門番のように立っている像が圧巻、迎えいれてくれてる感が盛り上がる」（50代回答しない／大阪府）、「ひまわり畑が綺麗なのをSNSでよく見かけるのと、建物も可愛くてテーマパークみたいだから」（20代女性／大阪府）、「温泉と地元グルメが楽しめるから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「道の駅の近隣にある展望台は「恋人の聖地」として認定されており、海を一望できるロマンチックなスポットだから」（50代男性／東京都）、「ここの道の駅は展望デッキからの夕日が本当に綺麗で、デートの締めくくりにぴったりだと思ったからです」（30代男性／神奈川県）、「展望デッキからの日本海の夕日が絶景で、海鮮グルメも楽しめるから」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：サンフラワー北竜（雨竜郡北竜町）／24票2位にランクインしたのは、北竜町にある「道の駅 サンフラワー北竜」です。2頭の巨大な龍が守る門が目印のオランダ風の建物が特徴的で、夏には裏手に約200万本のひまわりが咲き誇る日本最大級のひまわり畑「ひまわりの里」が広がります。施設内には源泉かけ流しの天然温泉があり、ひまわりの成分を配合したお風呂を楽しめるのも魅力。花に囲まれたロマンチックな散策と、温泉でのんびり過ごす癒やしのひとときを両立できるデートスポットです。
1位：あいろーど厚田（石狩市）／49票1位に輝いたのは、石狩市にある「道の駅 あいろーど厚田」でした。国道231号（オロロンライン）沿いに位置し、日本海を一望できる絶好のロケーションを誇ります。3階の展望デッキから眺める日本海に沈む夕日は圧巻の美しさで、多くのカップルを魅了。徒歩圏内には北海道第1号として認定された「恋人の聖地（厚田展望台）」があり、愛を誓う鐘や南京錠をかけるフェンスも設置されています。地元の新鮮な魚介を使った「にしんそば」や本格的なジェラートも人気で、絶景とロマンチックな演出がそろったドライブデートの最高峰といえる目的地です。
