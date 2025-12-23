ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、12月30日から、「今月のグルメ〜1月〜」を開催する。

「今月のグルメ〜1月〜」では、ミョウバン不使用のウニを使った贅沢なウニクリームパスタと海鮮丼を販売する。

「濃厚ウニの贅沢クリームパスタ」は、2種の醤油を使用してウニの旨みを引き立てた奥深い味わいのウニクリームパスタに、ミョウバン不使用のウニをトッピングした贅沢な一皿。プチプチのとびっこや爽やかな風味の大葉、刻み海苔を散らし、見た目も華やかに仕上げた。

同時に登場する「濃厚ウニの豪華四色丼」は、ミョウバン不使用のウニや粗めにたたいたまぐろ、旨みのあるサーモン、とびっこを盛り付けた豪華な海鮮丼となっている。また、濃厚なウニを手軽に楽しめるよう、ウニだけをトッピングした「ウニ小丼〜みそ汁付き〜」も用意した。

ぜひ、近くのココスで、年末年始にぴったりのプチ贅沢な「今月のグルメ〜1月〜」を楽しんでほしい考え。



「濃厚ウニの贅沢クリームパスタ」

「濃厚ウニの贅沢クリームパスタ」は、なめらかな口当たりで濃厚なミョウバン不使用のウニを贅沢にトッピングしたウニクリームパスタ。ウニクリームソースは、濃口醤油とたまり醤油の2種の醤油を使用することで、ウニの旨みを引き立てる奥深い味わいに仕上げた。とびっこのプチプチとした食感や、大葉の爽やかな風味、刻み海苔の磯の香りが風味にアクセントを加える。年末年始にぴったりの贅沢な味わいのウニクリームパスタを存分に堪能してほしい考え。



「濃厚ウニの豪華四色丼]

「濃厚ウニの豪華四色丼」は、華やかな色合いが年始のお祝いにぴったりの豪華な海鮮丼。ミョウバン不使用のウニと一緒に、まぐろたたきやサーモン、とびっこを盛り付けた。濃厚な風味のウニや粗めにたたいたまぐろ、旨みのあるサーモン、プチプチ食感のとびっこを頬張れば、至福の味わいを楽しめること間違いなし。みそ汁と季節の小鉢が付く。



「ウニ小丼〜みそ汁付き〜」

「ウニ小丼〜みそ汁付き〜」は、濃厚なウニを手軽に楽しめる小丼。単品でも注文できるほか、グランドメニューの和膳のご飯を＋550円（税込）でウニ小丼に変更することも可能となっている。

［小売価格］

濃厚ウニの贅沢クリームパスタ：1419円

濃厚ウニの豪華四色丼：1859円

ウニ小丼〜みそ汁付き〜：869円

（すべて税込）

［発売日］12月30日（火）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp