

「SK−II 2026 ニューイヤー スペシャル トライアル キット」

P＆Gプレステージは、グローバルプレステージブランドSK−IIから来年1月1日、福袋「SK−II 2026 ニューイヤー スペシャル トライアル キット」と「SK−II 2026 フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ」を発売する。ベストセラーのフェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラエッセンス）の現品に、人気No.1（2022年第1四半期〜2024年第3四半期におけるSK-IIブライトニング製品群の売上データに基づく）美白（メラニンの生成を抑えて、シミ、そばかすを防ぐこと）美容液とエイジングケア（年齢に応じたケアのこと）クリーム、さらにマスクが入った、SK−IIの人気のアイテムが揃った「SK−II 2026 ニューイヤー スペシャル トライアル キット」、ピテラエッセンスの現品に、ふき取り化粧水、洗顔料、そしてエイジングケアクリームがついた「SK−II 2026 フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ」の豪華なコフレが登場。新しい1年のスタートに、SK−IIピテラ（特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK−IIだけの天然由来成分（SK−II独自のガラクトミセス培養液 整肌保湿成分））での手入れがたっぷり堪能できる特別なキットで、“素肌が理想のファンデーションへ”導く。

SK−IIの代表作であるピテラエッセンスは、SK−II 独自の天然由来 成分ピテラを90％以上含み、40年以上ほぼ変わることのない処方で、透明感のあるクリアな素肌に導いてくれ、年齢や肌質を問わず多くの人から愛されてきた。そんなピテラ エッセンスは、1本で3つのパワーを発揮する。

導入美容液では、うるおいの通り道を整え、後から使う化粧品を肌になじませる、導入効果を発揮。ピテラはNMF（天然保湿因子）成分に限りなく近いため、素早く肌になじむ。

化粧水では、ピテラは素早く肌になじんで角質層のすみずみまで素早く浸透し、3000万以上もの角層細胞にアプローチする。

美容液では、ピテラエッセンスは、ほとんどがピテラできた、まさにピテラの美容液。ピテラはビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類など50種類以上もの構成成分を含み、肌の全方位に働きかけ、いきいきとしたクリアな素肌へと導く。

1本で導入美容液、化粧水、美容液の3つのパワーを発揮し、素肌を理想のファンデーションのように整える。



「SK−II 2026 フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ」

誕生から45年目となる通称「ピテラエッセンス」は、発売以来SK−IIで一番の人気を誇り、透明感のあるクリアな素肌に導く。肌本来の健やかさを保つ独自成分ピテラを90％以上配合し、ほとんどがピテラでできた、まさに、“ピテラのエッセンス”。40年以上にわたり変わることなく愛され続けるピテラエッセンスは、年齢や肌質に関わらず使える。

SK−IIは、30年以上のブライトニング研究を基に、バイオフォトニクスという先進のサイエンスを組み合わせて知見を深化。新・薬用美白美容液「ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス（販売名：SK−II 薬用美白美容液ST）」は、様々な環境要因によって起こる4つの肌曇り（茶色曇り・灰色曇り（メラニンの過剰生成による）、赤色曇り（乾燥からの肌あれによる）、 黄色曇り（うるおい不足による））に加え、すこやかな肌が内側から放つ光に着目した。SK−II独自のピテラはもちろん、有効成分のナイアシンアミド（ニコチン酸アミドW−美白、シワ改善、肌あれ・あれ性の有効成分）、新たに配合したビサボロール プロ（ビサボロール、SDL−α（ショ糖脂肪酸エステル(輝きケア成分)）とウメ果実エキス(輝きケア成分)を組み合わせた複合成分）、蓮花エキス（輝きケア成分）、ニコチン酸アミドW（有効成分）を組み合わせた包括的な複合成分）などを含む新・複合成分「インフィニットオーラ コンプレックス」を配合。角質層のすみずみまで丁寧にケアし、うるおいと光に満ち溢れた明るい肌印象へと導く。肌への効果と優しさを同時に叶える独自の処方設計によって、敏感肌を含むあらゆる肌タイプの人に使える（すべての人で皮膚トラブルが起こらないということではない）。

「スキンパワー リニュー クリーム＜美容クリーム＞ 15g」は、肌を全方位から動的に捉え見出した、ハリの頂点ケアという新着眼点によって進化したクリーム。ピテラ、クマル酸（ヒドロキシケイヒ酸 （整肌成分））、シャクヤクエキス（シャクヤク根エキス（ハリケア整肌成分））が網羅的に働き、様々なエイジングサイン（ハリの低下、乾燥による小じわ、キメの乱れ、毛穴の目立ちを引き起こす乾燥状態）にアプローチ。ふっくらとしたハリを与え、曲線美へと導く。新たなカプセルテクノロジー（SK−II スキンパワー リニュー クリームのみで採用）によって保湿成分を包み、リッチなのにベタつかないテクスチャーを叶えることに成功した。

「フェイシャル トリートメント マスク＜保湿マスク＞ 1枚」は、肌に優しい上質なピュアコットンを100％使用したシートに、ピテラを含んだ美容液1本分（30mL）を贅沢に配合した集中ケア保湿マスク。優れたトリートメント効果で、輝きと透明感のあるクリアな素肌へ導き、翌朝の確かな自信へ導く。

「フェイシャル トリートメント ジェントル クレンザー ＜洗顔料＞ 20g」は、攻めも守りもこの1本。洗顔力も美肌ケアも叶えるピテラ配合の保湿洗顔。SK−II独自の天然由来成分ピテラに加え、保湿成分セイヨウシロヤナギエキス配合。心地よいローズの香りとソフトな泡立ちで、洗顔力も美容ケアも叶える特別な1本となっている。

「フェイシャル トリートメント クリア ローション ＜ふき取り化粧水＞ 30ml」は、ピテラ配合のふき取り化粧水で、角質ふき取りも美容ケアも。毛穴汚れのケアや角質除去はもちろんピテラ配合なので美容ケアも同時に叶う。その後のスキンケアの肌なじみを高め、やわらかく潤いのあるもちもち肌へ整える。

［小売価格］

SK−II 2026 ニューイヤー スペシャル トライアル キット：1万3970円

SK−II 2026 フェイシャル トリートメント エッセンス コフレ：2万9150円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

SK−II＝https://www.sk-ii.jp