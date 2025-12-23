セブン−イレブン・ジャパンは、来年の干支「午（うま）」にちなんで、馬の形をしたナゲット「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」を来年1月1日から、全国のセブン−イレブン店舗で数量限定発売（発売日は店舗によって異なる）する。

また、購入した人には、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」をプレゼント。当たり券は来年1月1日〜1月31日の期間、レジ横の対象の揚げ物を購入の際に利用できる。来年の正月は、最寄りのセブン−イレブンで干支をかたどった縁起の良いナゲットを購入し、新年一発目の運試しをしてみては。



「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」

来年の干支は「午（うま）」。力強く大地を蹴り、野山を駆ける馬は生命力・躍動感の象徴と捉えられ、古くから「勝負運」や「出世運」を高める動物とされてきた。そんな縁起の良い「午」にちなんだ商品を消費者に届けて、新年のスタートに弾みをつけて欲しいとの想いから今回、「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」を来年1月1日に販売する。

「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」は、芳醇な香りとコクのある旨味のバター味で、1つ口にすれば、2個、3個とどんどん食べ進めたくなるような後引くおいしさが特長。来年の干支「午」にちなんで馬の形に仕立てた。食べるのがもったいなくなるような愛くるしいビジュアルで、「SNS映え」を狙いたい人にもおすすめとなっている。

［小売価格］240円（税別）

［発売日］2026年1月1日（木）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp