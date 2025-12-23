敷島製パン（Pasco）は、「満たされプラススイーツ」シリーズであり、「麦のめぐみ」シリーズでもある新商品「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」を、来年1月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。また、「ベルギーショコラオランジュのタルト」を同日に発売する。

「満たされプラススイーツ」シリーズは、“洋菓子専門店のような焼菓子を、家庭で気軽に楽しめる洋菓子シリーズ”を掲げる「満たされスイーツ」の中でも、日持ちのする洋菓子シリーズとなっている。

また、「麦のめぐみ」シリーズは、胚芽やふすま等を含む、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いたローマンミール社（1912年にアメリカのワシントン州タコマ市で創業した、ホールグレインのパンや菓子の原料、シリアルを製造する老舗メーカー）の全粒粉を使用した、普段の朝食や昼食、間食でおいしく手軽に食物繊維を摂っていただくことができるPascoのロングセラーシリーズとなっている。

「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」はこの2つのシリーズの特徴をあわせ持つ新商品とのこと。キャラメルケーキ生地に全粒粉の特徴を活かしたザクッとした食感のクッキー生地を重ね、間にキャラメルソースを絞った。1個当たり3.2gの食物繊維が含まれている。



「ベルギーショコラオランジュのタルト」

「ベルギーショコラオランジュのタルト」は「満たされスイーツ」シリーズの新商品とのこと。タルト生地、洋酒漬けオレンジピールとベルギーチョコのクリーム入り生地をのせて焼き上げた。洋酒漬けオレンジピールとベルギーチョコの相性の良さを楽しんでほしいという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月1日（木）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp