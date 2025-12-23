気象庁は来年1月から3月の天候の見通しを発表し、「太平洋側では乾燥しやすい。林野火災が多く発生する季節なので、火の取り扱いに注意してほしい」と呼びかけました。

きょう発表された3か月予報によりますと、来年1月、2月の平均気温は全国的にほぼ平年並みとなる予想ですが、一時的に強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪になる可能性があるということです。

3月になると、北⽇本を中⼼に冬型の気圧配置が⻑続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みで、▼北日本は平年より高く、▼東日本は平年並みか高くなる予想となっています。

また、3か月を通した降水量は、▼東日本・西日本の太平洋側と沖縄・奄美は平年より少なく、▼西日本の日本海側は平年並みか少なくなる予想だということです。

気象庁の担当者は、特に太平洋側について「この時期は通常でも乾燥が進む季節であり、今回さらに雨が少ない傾向が予想されている地域もある。去年は冬から春にかけて各地で林野火災などが多く発生しているので、火の取り扱いに注意をしてほしい」と呼びかけています。

気象庁は元日から、30年に1度レベルの記録的な雨の少なさになり、林野火災の危険性が高まった場合には、気象情報を通じて注意喚起を行い、場合によっては記者会見を開いて呼びかけることにしています。

気象庁の担当者は、「雨が少ない状況だという情報を得たら、さらに一層、火災への警戒を高めてほしい」と呼びかけています。