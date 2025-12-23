米LAのシックスス・ストリート橋で銅線窃盗犯がこじ開けた高圧電気ボックス＝2024年8月/Damian Dovarganes/AP via CNN Newsource

ロサンゼルス（CNN）多くは電柱の間に張られるか、足元に埋められたりしながら、銅線は1世紀以上にわたり米国の電力網を支える重要な役割を果たしてきた。

しかし、ここへ来て大胆な窃盗が電力網を脅かしている。窃盗犯は車の屋根に上って電話線を切断したり、白昼堂々マンホールをこじ開けて銅線を剥（は）ぎ取るなどしている。

その影響は全国に及ぶ。道路や橋は停電し、緊急通報は不通になる。電線の交換費用は消費者に転嫁されるため、光熱費が上昇する。

こうした事態について、銅の価格が盗難の増加につながっていると、ロサンゼルス郡保安局の捜査官は述べた。捜査の性質上、匿名を条件に取材に答えた。

JPモルガンによると今年、銅価格はデータセンター建設の急増とトランプ政権による新たな関税導入への臆測から、史上最高値に達した。米国では年初来30%以上の上昇を記録している。

ロサンゼルス市は、銅線盗難の被害が集中する全米でも有数の都市となっている。過去1世代で最悪の被害をもたらした山火事からの復興と、来夏のサッカー・ワールドカップ（W杯）、そして2028年の五輪開催に向けた準備を進める同市だが、多くの場所では単に電力供給を維持することさえ困難になっている。市と電力会社は、毎年数百万ドルを被害の修復に費やす。

テレビ・インターネット業界の業界団体である全米ケーブル電気通信連盟（NCTA）によると、24年6月から25年6月の間に、国内の通信ネットワークに対する破壊的な攻撃は1万5000件以上発生した。主な要因は銅線の盗難だ。950万人以上の顧客が被害を受け、その半数以上はカリフォルニア州とテキサス州だけで占めている。

ロサンゼルス郡保安局の捜査官によれば、銅の盗難は週に一度や月に一度だけ起こるものではなく「毎日起こっている」。

11キロメートルの銅線が消失

ロサンゼルスが22年にお披露目した新設のシックスス・ストリート橋は、新たな街のランドマークとして迎えられた。夜になると、幅広の歩道を備えた全長約1067メートルのこの橋は、色彩が変化するLED（発光ダイオード）照明のライトアップで彩られるはずだった。

それから3年が経過した今も、橋は暗闇に包まれている。

照明が灯らない原因は、電線の盗難だ。この地域から選出された地方議会議員のマーク・ゴンザレス氏によると、窃盗犯は橋から約11キロメートル以上の長さの銅線を盗み、250万ドル（約3億9000万ドル）の損害をもたらしたという。

「我々の担当地域だけでも、毎日複数の事件が発生している」と、ロサンゼルス郡保安局の前出の捜査官は述べた。当該の地域では1月に複数の地区で山火事が発生。1万6000戸以上の住宅や建物が焼失した後、窃盗犯は住宅の再建が進む建設現場を頻繁に標的にしているという。

盗まれたむき出しの銅線を追跡するのは至難の業だと、捜査官はCNNに語った。一部の通信会社は、自社の電線を識別しやすくするために色付きの紙でコーティングしているが、市街地の配線はそれほど容易には識別できない。修理するとなれば、多額の費用を市が負担することになるだろう。

「今のところは、無法地帯のようなものだ」と捜査官は付け加えた。

シックスス・ストリート橋は特異な事例ではない。銅価格の高騰に伴い、ロサンゼルス全域で街灯の停電が深刻な問題となっている。同市の街路灯局によると、盗難や破壊行為による停電は17年から22年の間に10倍に増加した。

CNNへの声明の中で、ロサンゼルス市長カレン・バス氏の広報担当者は、銅線の盗難について「単なる迷惑行為ではなく、公共の安全に対する脅威」だと述べた。

10月、カリフォルニア州のニューサム知事は銅線の盗難対策として、罰金の引き上げと盗難銅を購入する廃品回収業者やリサイクル業者への取り締まりを強化する新たな法案に署名した。

今年に入り、銅線の盗難を取り締まるための法案を可決した州はカリフォルニア州を含めて13州に上る。

AT&T、銅線盗難対策に巨額を投入

ロサンゼルスのエクスポジション・パークから車ですぐの場所で1月、銅線窃盗犯が道路の真ん中にあるマンホールをこじ開け、地域一帯の住民にサービスを提供するAT&Tの施設に侵入した。

窃盗犯は大量の銅線を切断。マンホールから運び出した。これによりAT&Tの顧客数百人の電話サービスが停止した。この後AT&Tはマンホールを重さ約900キロの鋼板で覆ったと発表したが、再度窃盗犯の侵入を許した。結局7月までに、AT&Tは鋼板の使用を諦め、マンホールをコンクリートで封鎖した。

AT&Tは、古い銅線ネットワークからより高速で効率的な光ファイバー回線への置き換えを急いでいる。ただこうした移行は顧客が電話プランを変更するペースに合わせる形でしか進まない。

AT&Tによると、銅線の盗難は急増している。カリフォルニア州での24年の報告件数は2200件。21年は71件だった。同社はその後、犯罪に関する情報提供者に最大2万ドルの報奨金を出すと発表した。

ロサンゼルスのAT&Tで建設・エンジニアリング部門の責任者を務めるアンドレア・ムーア氏は、盗難電線を追跡するために地元のリサイクル業者を頻繁に訪れるという。協力的な業者もいるが、盗難品の購入に目をつぶる業者もいるという。

AT&Tの幹部たちによれば、同社は常々盗難の先手を打つ対策を急いで講じているものの、それらは実際には実を結ばないことの方が多い。カリフォルニア州での事業を統括するスーザン・サンタナ氏によると、同社は昨年、銅線の盗難対策だけで6000万ドルを超える出費を計上した。

サンタナ氏は銅線の盗難について、自社の財務に打撃を与えるだけでなく、緊急通報や病院での治療といった社会インフラにも支障を及ぼす深刻な問題だとの認識を強調した。