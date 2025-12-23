¡ÖËÌ²¤¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡½¡½»Å»ö¤Ë¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤¿Æü¡¹¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢·ëº§¡õ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó°Ü½»¤Ø¡ØËÌ²¤¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡°ìÆüÃæ»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¡¢²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬»Å»ö¤Î¤»¤¤¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÄê»þ¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÌ´¸«¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÆÍÇ¡»Ï¤á¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¡²è¡ØËÌ²¤¤Õ¤¿¤ê¤°¤é¤·¡Ù¡Ê¤À¤¿¤í¤¦Ãø/ÇòÀô¼Ò¡Ë¤À¡£¡¡¡¡
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Õ¤æÈþ¤ÈÍÛÊ¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£¸ý²¼¼ê¤Çµ¤¤¬¼å¤¤¤Õ¤æÈþ¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¾å»Ê¤Ë¤Ò¤É¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»Ä¶ÈÂ³¤¡£Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÛÊ¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»Ä¤·¤¿»Å»ö¤Î¤»¤¤¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡¢¤Õ¤æÈþ¤ÈÍÛÊ¿¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¶öÁ³¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÆÃ½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¡¼¥«¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ä¡¢Í¼Êý4»þ¤Ë¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ä¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤ÆÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÀ¸³è¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Õ¤æÈþ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡ÖÍÛÊ¿¤µ¤ó¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÛÊ¿¤â¡ÖÊë¤é¤½¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÍÛÊ¿¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢¶öÁ³¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÅ¾¶Ð¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£±¿Ì¿Åª¤Ê¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¤á¤Ç¤¿¤¯·ëº§¡¢¤Õ¤æÈþ¤Ï¼¿¦¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ø¤ÈÈ¯¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»×¤ï¤º¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿©¤ÙÊª
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤È¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë³¹ÊÂ¤ß¡¢Èà¤é¤Î°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤É®Ã×¤Ë¤è¤êÉÁ¤«¤ì¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤À¤«¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÊ¸²½¤äÆ¦ÃÎ¼±¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Îµ¤¸õ¤«¤éÌ¾»ºÊª¤Þ¤ÇÌÖÍåÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¿©¤Ù¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È¤Ä¤¤¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥à¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸«¤¨¤ëÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤À¤¬¡¢¤Õ¤æÈþ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖGott!¡×¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤È¶«¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤ò¡¢¿Í¡¹¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¤Õ¤æÈþ¤ÈÍÛÊ¿¤Î¡¢¤Ê¤ó¤À¤«½é¡¹¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤É×ÉØ¤ÎÎº¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ËÊë¤é¤¹¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«Ìþ¤·¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£5´¬¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤½¡¢°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á±àÅÄ¤â¤Ê¤«