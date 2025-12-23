シティボーイズ大竹まこと（76）が22日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜金曜午前1時）に出演。自分の半生を振り返ってため息をもらした。

一人芝居のベテラン俳優イッセー尾形（73）との対談。尾形が2012年に所属事務所から独立してフリーになったときに「何もなくなった」と語った言葉を反すうして「本当になまいきで申し訳ないんだけど」とことわりながら「影響されるのが嫌いなのよ。だから余計に見なかったり、余計行かなかったりってしてるんだけど」と、今年ヒットした映画「国宝」についての話題で、映画をなかなか見にいかなったことについて触れた。

そして大竹は「それがこの歳になって何にもないなと思って…さっきイッセー尾形さんが『何にもなくなった』っておっしゃったじゃん。あの言葉がさ、さっきから頭の中でずっと響いていてさ、イッセー尾形さんはあのとき（事務所をやめてフリーになったとき）に『何もなくなった』って言ったけど、俺はデビューのときから何もないわけよ、俺は、時代の中で」とため息をつくように話した。

すると尾形は「夕やけニャンニャン」と大竹がMCデビューしたテレビ番組の名前を出した。大竹は「“夕ニャン”からもう何もないわけよ」と返し「で、時の要請が時代の流れか知らんけど、まあクネクネしながらここに来たわけだけど、それで何にもねぇなぁ〜、って言うのがね」とぼやいていた。

フジテレビ系のアイドル番組「夕やけニャンニャン」（1985年4月〜87年8月）では、87年3月から大竹が金曜メインパーソナリティーを担当していた。