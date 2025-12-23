YOASOBI・ikura（Lilas）＆歌手ZICO、コラボ曲のリリックビデオ公開！日韓をつなぐ歌詞に注目

アーティスト兼プロデューサーのZICOが、日本の人気アーティストLilas（YOASOBIのボーカルikura）とのコラボ楽曲の歌詞を楽しめるコンテンツを公開し、注目を集めている。

12月22日、ZICOは公式SNSを通じて新シングル『DUET』のリリックビデオを公開した。映像には、本作を共に制作した日本の人気アーティストLilas（YOASOBIのボーカルikura）が出演したMVの撮影風景が収められており、日本で撮影された映像ならではの雰囲気が印象的だ。

本楽曲は、ZICOとLilasの出会いをそのまま歌詞に落とし込んだ点が大きな特徴となっている。「Tokyo to Seoul 時空を超えて」「二人で重ねる melody」といった日本語歌詞と「正反対の音色、別々に遊ぶタッチ」「絵の具を混ぜるように swirl swirl 奏でて Let’s duet」といった韓国語のフレーズが自然に調和している。作詞はそれぞれが自身のパートを担当し、各々の音楽的カラーを表現した。

（写真＝KOZエンターテインメント）

MVのビハインド映像も見どころの一つだ。ZICOとLilas、そしてダンサーたちの自由奔放な姿から、撮影現場の和やかで楽しげな雰囲気がうかがえる。

『DUET』は、「理想の相手とデュエットをしたらどうなるだろうか」という想像から出発した楽曲で、韓国のHIPHOPと日本のバンドミュージックを代表するZICOとLilasのコラボレーションが大きな話題を呼んでいる。昨年ZICOがリリースした『SPOT! (feat. JENNIE)』を手がけたプロデューサー陣が作詞・作曲に参加し、楽曲の完成度を一層高めた。

同曲は21日午後5時に韓国YouTubeチャート「人気急上昇音楽」で1位を記録し、23日午前7時時点でもその座をキープしている。さらに、21日付の韓国Spotify「デイリートップソング」で6位、韓国Apple Music「デイリートップ100」で23位にランクインしたほか、日本、香港、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなど8つの国と地域のiTunes「トップソング」にもチャートインした。 MVは20日付の韓国YouTube「デイリー人気ミュージックビデオ」で1位を獲得している。

（記事提供＝OSEN）