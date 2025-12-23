IS:SUEメンバー・莉子・樋口幸平ら「TGC in あいち・なごや 2026」第5弾出演者解禁 izna日本人メンバーがランウェイデビュー
【モデルプレス＝2025/12/23】2月15日にIGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC in あいち・なごや 2026）より、出演者第5弾が解禁された。
ゲストモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルとして活動する一方、2022年公開の映画「マイスモールランド」で初出演ながら主演に抜擢、2025年7月期のドラマ「ちはやふる―めぐり―」への出演でも注目を集めている嵐莉菜、日本とルーマニアのハーフで、「ミスセブンティーン2020」では最終候補に選出、現在はモデルとして活躍している稲垣姫菜、LDH所属の7人組ガールズパフォーマンスグループGirls²メンバーとして活躍し、モデルとしてファッションショーにも多数出演している小川桜花の出演が決定。
また、2021年11月開催の「第1回広島美少女コンテスト」にてネクストジェネレーション特別賞を受賞、その後、ティーン向けメディア「Seventeen」による一般応募型の専属モデル決定オーディションで、応募総数2783人の中からわずか6人に選ばれる「ミスセブンティーン2025」に決定し、専属モデルとなった佐々木満音、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した4人組ガールズグループで、2025年12月6日の神奈川県での公演を皮切りにスタートした初の全国ツアーのチケットは即完売のプレミア公演となっているIS:SUEのメンバーNANO。
2024年に映画「違う惑星の変な恋人」で映画初主演を務め、東京国際映画祭の「アジアの未来部門」に選出、その後もドラマ「霧尾ファンクラブ」や2026年1月3日に放送されるスペシャルドラマ「１１９エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」など、話題作への出演が続く莉子が出演。さらに、アーティストとして出演が決まっているTGC初出演のiznaから、日本人メンバーのKOKO、MAIがランウェイデビューを果たす。
そして、ゲストには、透明感のあるビジュアルと洗練された世界観で注目を集めている、愛知県出身でモデル・インフルエンサーのGoki、2020年に芸能界デビューを果たすと、特撮ドラマ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」初主演を務め、2025年は映画「ネムルバカ」、連続ドラマ「MADDER その事件、ワタシが犯人です」、12月15日に最終回を迎えた月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」出演など、若手俳優として人気急上昇中の樋口幸平が登場する。
愛知県発祥の株式会社ヤマダヤが運営する公式の総合レディースアパレルECサイト「YAMADAYA STORE」のオリジナルブランドで、カタチのないものを形に落とし込み、ファッションが与える心理的な影響を味方にしながらヒトが持つ感性や思考をファッションで表現し、“誰かのためじゃなく自分の気持ちを高める洋服”を提案している:ETHR OF（イーサオブ）、日本最大の毛織物産地「尾州」から提案するファクトリーブランドで、ブランド名にはEmotion（感情）、Yarn（糸）、Craft（技能）、Knot（結び目）の意味を持ち、糸と技術を結び感情にふれるモノづくりを提案しているEYCK（エイク）の2ブランドがTGCに初登場する。
そして「明日を待ち遠しくしてくれる存在」をブランドの定義に掲げ、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな“ワクワク”を感じながら、日常も非日常も1つひとつの出来事を楽しめる世界観を提案し、2025年でブランド誕生20周年を迎えたdazzlin（ダズリン）、より豊かで充実したライフスタイルを目指して手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するmoment+（モーメントプラス）、1878年アメリカの大学POLOチームから発足し、ポロ競技の格式と良き伝統を残しつつ、トレンドがMIXされた商品を展開しているPOLO CHAMPS（ポロチャンプス）。
さらに、“Makes Me Change”SKATER、SURF CULTUREをベースにHEALTHYな身体を引き立てるオーセンティックな素材のTEEとDENIM。PEACEFULでTIMELESS、DAILYなORIGINAL BRANDを展開している RODEO CROWNS WIDE BOWL（ロデオ クラウンズ ワイド ボウル）、ヨーロッパ・アメリカでバイヤーがセレクトした古着、オリジナル・インポートクローズを、圧巻の商品量で取り揃えたヴィンテージショップで、その時代のカルチャーを築き上げた上質なアイテムにより新しいスタイルを提案するTop of the Hill（トップオブザヒル）、YOUR FANをコーポレートスローガンにかかげ、ファッションの提案にとどまらず、ストリートから派生している様々なカルチャーを伝え続け、全国に約180以上のストアを展開するWEGO（ウィゴー）の計8ブランドが登場する。（modelpress編集部）
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催日時：2026年2月15日（日）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池田美優、稲垣姫菜、小川桜花（Girls²）、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：夏姫エレナ（手羽先センセーション）、松山綺利（手羽先センセーション）他 ※50音順
ゲスト：太田博久（ジャングルポケット）、Goki、近藤千尋、須田亜香里、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順
メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩田剛典、BALLISTIK BOYZ 、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順
MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
