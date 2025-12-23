「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」販売 パティとチーズ増量でトリプルサイズに【ロッテリア】
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年12月26日（金）から年末年始限定で、「肉バーガーフェア」を開催する。※文中価格は全て税込表記
「肉バーガーフェア」では、 食べ応え抜群の「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」が登場する。牛肉100％のパティ2枚とレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉、チーズソース、カルビだれを合わせ、マヨネーズなどと一緒に、もっちり食感のバンズで挟んだ新商品。どこから食べてもジューシーな肉の旨みと濃厚なチーズのコクが味わえる“肉バーガー”にふさわしい一品。さらに、牛肉100％のパティと、レッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量した「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」も販売する。
ロッテリア「肉バーガーフェア」開催
〈商品概要〉
※一部店舗を除く108店舗で販売予定（2025年12月23日時点）
※1月上旬まで販売予定。なくなり次第終了
・商品名
ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー
・価格
890円
・商品概要
牛肉100％のパティ2枚とレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉、チーズソース、カルビだれを合わせ、マヨネーズなどと一緒に、もっちり食感のバンズで挟んだ新商品。
ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー
・商品名
トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー
・価格1,090円
・商品概要
「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」の、牛肉100%のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量・トリプルサイズのボリューム満点なバーガー。
トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー