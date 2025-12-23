三田寛子、自宅のクリスマス飾りを披露「可愛いサンタさん」「お花がゴージャス」「センスが良いから素敵」
タレントの三田寛子（59）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅のクリスマス飾りを披露した。
【写真】「お花がゴージャス」「可愛いサンタさん」三田寛子が披露した自宅のクリスマス飾り
三田は「師走は室内外に電球いっぱいのトナカイやツリー オーナメントやプレゼントを飾っていたけれどクリスマスが終わった翌日26日は長男の誕生日」と、これまでの年末の過密スケジュールを明かした。
「そこからお正月の飾りへと一人でてんやわいやで忙しくていつもそそっかしくてドジして怪我してしまってからはだんだんと体力の減少にも伴いもういいよと息子達の優しさに甘えまくってやめていたのだけどちょぴっとだけ並べたら仲間が可愛いので写真撮りました」と、ポインセチアと白い胡蝶蘭のまわりに、サンタや雪だるまなどのぬいぐるみが飾られた写真を投稿。
「お恥ずかしいけど」と謙遜しつつ、「街のあちらちらやご近所さんやいろんな方が投稿されているクリスマスの飾りが素晴らしすぎて目の保養にさせて頂き我が家ではこんなかんじで家族には許してもらおうと思います」（原文ママ）とつづった。
コメント欄には「可愛いサンタさん」「お花がゴージャス」「センスが良いから素敵」「充分、とてもかわいい」「日本ならではの忙しさですね」などの声が多数寄せられている。
