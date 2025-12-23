NHKは23日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）にシンガー・ソングライターの米津玄師（34）が出場すると発表した。米津は18年、24年に続き3回目の出場で、今年は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌として大ヒットした「IRIS OUT」を披露する。これにより、紅組と白組の出場歌手が21組で同数となった。

米津はNHKを通じ「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います」とコメントした。

この日までは出場歌手が紅組21、白組20だったが、米津の出場が決まったことで同数となった。昨年も特別企画を除き、白組、紅組ともに21組が出場した。

11月14日に出場歌手が発表された際には、篠原伸介制作統括は「期待値の高い、皆さんに出演していただきたいという声があるアーティストについては、引き続き継続的に交渉をさせていただくという形になります」とコメントしていた。