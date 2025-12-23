クリスマス&お正月にもおすすめ♡京都新阪急ホテル｢冬のあたたかハーフビュッフェ｣

2025年12月4日(木)～2026年2月28日(土)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢冬のあたたかハーフビュッフェ｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、ディナーに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理もあります。冬らしい食材を使ったビュッフェメニューやデザートもあるので紹介していきます。

冬の選べるメイン料理

冬フェアの選べるメイン料理は、ランチでは6品、ディナーでは7品から1名様1品お好きなひと品をチョイスします。今回は2名で伺ったので、2品を紹介します。※食べ放題ではありません。

甲殻類の泡ソースでいただく｢甘鯛のうろこ焼き 蕪のピュレと甲殻類のエミュルションズワイガニとイクラ添え｣(追加500円)。うろこ付きの甘鯛のパリッとした食感もお気に入りです。

ケーキのような見た目の｢豚バラ肉のミルフィーユ ポルト酒のソース｣は、キャラメリゼしたパイ生地が酸味を利かせた甘いポルト酒のソースと相性抜群です。

ビュッフェメニューでは、約40種類が食べ放題です。

(写真左上から時計回り)｢ロールキャベツのポトフ｣、｢ポテトと茄子のグラチネ｣、｢白身魚のチリソース炒め｣、｢照り焼き風チキン｣

中華料理では、ディナー限定で｢点心｣もあります。

日替わりの｢揚げものメニュー｣では、お好みのシーズニングフレーバーを振りかけて味変が楽しめる｢ポテトフライ｣がおすすめです。

身体が温まる｢おでん｣もあります。寒い季節ならではのメニューです。他にも、サラダデリ、オードブルなどもあります。また、お好みの漬物にほうじ茶をかけて｢ぶぶ茶漬け｣もあるので、ビュッフェメニューのしめにも食べてみるのもおすすめです。

ディナー限定｢テーブルオーダー制メニュー｣

ディナー限定でテーブルオーダー形式のメニューがあります。お好きなだけ何度でも注文できます。

(写真左上から時計回り)｢牛肉の焼きしゃぶ おろしポン酢添え｣、｢牛肉の焼きしゃぶ寿司｣、｢海老と野菜の天ぷら｣、｢にぎり寿司盛り合わせ｣。お好きなだけいただけるのは豪華すぎます!

｢牛肉のすき焼き風煮込み｣は、今回新しく追加になったメニューです。お好みで柚子七味をかけて食べるのがおすすめ。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

和洋のデザートが楽しめる

デザートコーナーでは、ベリー･柚子･抹茶などを使用した冬のデザートが楽しめます。

ラム酒を使用した｢フルーツケーキ｣は、ちょっぴり大人なデザート。クリームをお好みでつけて食べてくださいね。

和と洋の両方が味わえる｢柚子と黒豆のチーズタルト｣。黒豆の食感が味のアクセントに。

(写真左上から時計回り)｢抹茶の水羊羹 八ッ橋添え｣、｢フランボワーズケーキ｣、｢チョコムース｣、｢プティシューのパルフェ仕立て｣、｢ミルクレープ｣。ディナー限定で、｢ハーゲンダッツアイスクリーム｣も食べ放題です。また、土日祝限定では｢ぜんざい｣も登場するので、身体があたたまりますね。

いかがでしたか。クリスマスやお正月には、限定メニューも登場するそうです。ぜひ、行ってみてくださいね。

冬のあたたかハーフビュッフェ

開催期間:2025年12月4日(木)～2026年2月28日(土)※定休日:月･火･水曜日(祝日･特別営業日は除く)

特別営業日:2025年12月20日(土)～21日(日)･24日(水)～25日(木)、2026年1月1日(月･祝)～4日(日)

営業時間:ランチ 第1部11:30～13:00、第2部12:00～13:30、第3部13:00～14:30(90分･3部制)、ディナー17:00～21:00(最終入店19:00、120分制)

料金：ランチ 平日 大人3,800円（税込）／お子様2,500円（税込）／幼児1,200円（税込）・土日祝 大人4,300円（税込）／お子様2,700円（税込）／幼児1,200円（税込）

ディナー 大人5,400 円(税込)/お子様2,800円(税込)/幼児1,200円(税込)

※幼児の料金には、メイン料理は含まれておりません

※クリスマス･お正月期間は料金･メニュー内容･営業時間等を変更します。詳細は公式サイトをご確認ください

取材協力/京都新阪急ホテル