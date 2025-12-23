ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が23日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。フジテレビ系バラエティー番組「ホンマでっか！？TV」の共演者のひとことに不満をぶちまけた。

「−とれたてっ！」では、シニアとペットとの生活について特集した。

吉田は妻が元々飼っていたポメラニアンと今も暮らしており、「付き合ってて、彼女に会いたいよりも犬に会いたくて。犬と接してる僕を見て、嫁も『この人、良いかも』と思ったみたい」。散歩も「トータルで青森の一番端から山口の一番端っこまで以上の距離を歩いてる」と語った。

犬の年齢は14歳。吉田は先日、「ホンマでっか−」のメークルームで、共演の生物学者で早稲田大学名誉教授の池田清彦氏と一緒になり、犬の年齢の話をしたところ、「じゃ、そろそろだね」と返されたと明かし、「誰が言うてんねん！。アンタやないか」と一喝。同じく14歳の犬を飼っているという青木源太アナウンサーから「それはおかしいですよ」と反応をたしなめられながらも、「ちょっと切なくなりますね、それはね」と声をかけられていた。