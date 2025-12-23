一人芝居のベテラン俳優イッセー尾形（73）が22日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。タレントのシティボーイズ大竹まこと（76）と対談する中で所属していた事務所を出てフリーになった経緯について語った。

尾形が「事務所をやめて一人になったんですね、女房と…本当、ゼロマイナス」と語った。そこで大竹が「なんで事務所をやめたの」と鋭く突っ込んできた。尾形は「ん〜、いろいろあってさぁ…あれだよ」と消え入るような声で返し、言葉に詰まっているようだった。さらに大竹は「なんだよ、言っちゃえよ」とまくし立てた。

尾形が所属していた「森田オフィス」を離れたのは2012年（平23）。還暦の時に40年近く付き合った演出家の森田雄三さんと別れて、フリーになった

尾形は「創作する必要がなくなっちゃったっていうかな。あの演出家と…演出家の森田雄三とも『もう作れないな』って」と話した。大竹は「長かったもんな」と森田さんとのコンビで創作活動をしてきたことを振り返った。尾形は「そっちの方なのよ、創作の理由、今から思うとね」と新たな作品を作る意欲がしぼんできたことを吐露した。そして「だから、これは何もやることないやーと思ったときに、現代の人びとをネタにしていたのに現代の人たちに興味がなくなってきたの。もう何も見えなくなっちゃったの。もうネタ作る要素がないの」と話した。

ただ、その後、夏目漱石の生誕150年という2015年に一人芝居のオファーが舞い込んできたことについて触れた。漱石の作品に登場する出演者にスポットを当てることで「夏目漱石文豪シリーズ」として一人芝居に取り組んだ。漱石を題材に一人芝居の舞台を踏んだ後、太宰治らの作品でも一人芝居の枠を広げていったと語った。