「 ローソンでハピロー

この前を通過に10分！！！

ビビりすぎだろw」



【写真】ローソン前にいたのは、ポンタです！

そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで注目を集めている。主役は、ゴールデンレトリバーのこうた（航太）くん。2020年12月26日生まれの男の子だ。



動画に映っていたのは、ローソンの店先で“未知の存在”を前に、完全にフリーズしてしまうこうたくんの姿だった。



「パパ、あれだけは無理！」立ち止まったまま一歩も動かず…

散歩中、ローソンの前に設置されていたのは、Pontaポイントのキャラクター「ポンタ（タヌキ）」くん。我々にとってはおなじみの存在だが、こうたくんにとっては“理解不能な生物”だったようだ。



飼い主さんによると、ポンタくんを見つけた瞬間、こうたくんは立ち止まり、その場から一歩も動かなくなったという。



「以前にもポンタと遭遇したことがあり、着ぐるみ全般が苦手なんです（笑）」



動画では、後ずさりしながら距離を取ろうとする様子が映し出されており、「ムリムリムリ」「こっち見てる！」と心の声が聞こえてきそうな表情が、多くの人の笑いを誘った。



実は“ビビリマン”なこうたくん 日常にも驚きポイントがたくさん

こうたくんは、普段から少し怖がりな性格なのだそう。



「基本的には怖がりの“ビビリマン”です」

散歩中でも、思わぬところでスイッチが入るという。



「自転車やバイクのカバーが風でなびいたり、スーパーの袋が道路を舞っていたり、人の家の玄関が突然開いたりすると…もうダメですね（笑）」



飼い主さんはそんな様子を「面白がっている」と笑うが、こうたくんにとっては毎日がドキドキの連続なのかもしれない。



「大丈夫だよ〜」声をかけながら、無理はさせない



ポンタくんの前で後ずさりするこうたくんを見て、飼い主さんはどう対応したのだろうか。



「理解すればクリアできたものもあったので、『大丈夫だよ〜、友達だよ〜』と声をかけながら通過します」



それでも恐怖心が強い場合は、無理をせず回り道をすることもあるという。



犬のペースを尊重しながら寄り添う姿勢に、コメント欄では「優しい飼い主さん」「安心感が伝わる」といった声も寄せられている。



「我が家のワンコも同じ」共感コメントが続々

「へっぴり腰が可愛すぎる」

「そりゃポンタは怖いよね（笑）」

「うちの犬も同じです」

「めちゃくちゃ笑いました」



投稿には、共感と笑いのコメントが多数集まった。



「反響の大きさには驚きました。ビビリなゴールデンレトリバーの日常を見てくれて嬉しかったです」

寄せられたコメントはすべて目を通し、「こうたに読み聞かせました」と飼い主さんは笑う。



もうすぐ5歳 “ビビリ”も含めて、愛おしい個性

こうたくんは、12月26日で5歳を迎える。ポンタくんの前で立ち往生してしまう姿は、ただの“怖がり”ではなく、周囲をよく見て感じ取る繊細さの表れなのかもしれない。



「ローソンでハピれなかった」



この日の出来事は、多くの飼い主たちに「うちも同じ」と笑顔を届ける、微笑ましいワンシーンとなった。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）