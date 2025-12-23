パパーあれだけは無理！何をみた？（こうたくんの飼い主さん提供、Instagramよりキャプチャ撮影）

「 ローソンでハピロー 　
この前を通過に10分！！！
ビビりすぎだろw」

【写真】ローソン前にいたのは、ポンタです！

そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで注目を集めている。主役は、ゴールデンレトリバーのこうた（航太）くん。2020年12月26日生まれの男の子だ。

動画に映っていたのは、ローソンの店先で“未知の存在”を前に、完全にフリーズしてしまうこうたくんの姿だった。

「パパ、あれだけは無理！」立ち止まったまま一歩も動かず…

散歩中、ローソンの前に設置されていたのは、Pontaポイントのキャラクター「ポンタ（タヌキ）」くん。我々にとってはおなじみの存在だが、こうたくんにとっては“理解不能な生物”だったようだ。

飼い主さんによると、ポンタくんを見つけた瞬間、こうたくんは立ち止まり、その場から一歩も動かなくなったという。

「以前にもポンタと遭遇したことがあり、着ぐるみ全般が苦手なんです（笑）」

動画では、後ずさりしながら距離を取ろうとする様子が映し出されており、「ムリムリムリ」「こっち見てる！」と心の声が聞こえてきそうな表情が、多くの人の笑いを誘った。

実は“ビビリマン”なこうたくん　日常にも驚きポイントがたくさん

こうたくんは、普段から少し怖がりな性格なのだそう。

「基本的には怖がりの“ビビリマン”です」
散歩中でも、思わぬところでスイッチが入るという。

「自転車やバイクのカバーが風でなびいたり、スーパーの袋が道路を舞っていたり、人の家の玄関が突然開いたりすると…もうダメですね（笑）」

飼い主さんはそんな様子を「面白がっている」と笑うが、こうたくんにとっては毎日がドキドキの連続なのかもしれない。

「大丈夫だよ〜」声をかけながら、無理はさせない

ポンタくんの前で後ずさりするこうたくんを見て、飼い主さんはどう対応したのだろうか。

「理解すればクリアできたものもあったので、『大丈夫だよ〜、友達だよ〜』と声をかけながら通過します」

それでも恐怖心が強い場合は、無理をせず回り道をすることもあるという。

犬のペースを尊重しながら寄り添う姿勢に、コメント欄では「優しい飼い主さん」「安心感が伝わる」といった声も寄せられている。

「我が家のワンコも同じ」共感コメントが続々

「へっぴり腰が可愛すぎる」
「そりゃポンタは怖いよね（笑）」
「うちの犬も同じです」
「めちゃくちゃ笑いました」

投稿には、共感と笑いのコメントが多数集まった。

「反響の大きさには驚きました。ビビリなゴールデンレトリバーの日常を見てくれて嬉しかったです」
寄せられたコメントはすべて目を通し、「こうたに読み聞かせました」と飼い主さんは笑う。

もうすぐ5歳　“ビビリ”も含めて、愛おしい個性

こうたくんは、12月26日で5歳を迎える。ポンタくんの前で立ち往生してしまう姿は、ただの“怖がり”ではなく、周囲をよく見て感じ取る繊細さの表れなのかもしれない。

「ローソンでハピれなかった」

この日の出来事は、多くの飼い主たちに「うちも同じ」と笑顔を届ける、微笑ましいワンシーンとなった。 

（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）