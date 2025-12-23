¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁí¹ç»ëÄ°Î¨¤Ï14.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ê´ØÅì¡¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ë¤Ë¡£NHK¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿ÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡ãºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¡ä¤òµÏ¿
NHK¥×¥é¥¹¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£
É÷´Ö½Ó²ð¡ÖÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤¬³¥¼Î¤Æ¶¥Áè¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷´Ö¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Á´48²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë»ëÄ°¿Í¿ô¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡¢¤ª¤è¤ÓÁí¹ç»ëÄ°Î¨¤¬³ÎÄê¤Ë¡£
NHK¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤Î»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
ËÜºî¤ÎÂè1²ó¤«¤éÂè36²ó¡Ê9·î21ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤Î1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°UB¡Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ë¿ô¤Ï38.6ËüUB ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤Î¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¢¨Âè37²ó°Ê¹ß¤Ï½¸·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊNHK ONE¡Ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÈæ³Ó¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó ¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ï
¡ü»ëÄ°¿Í¿ô¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡Ü¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡Ë
»ëÄ°¿Í¿ô¡§ÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÁí¹ç¡¦BS¹ç·×¤Ç2100Ëü¿ÍÄ¶¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤È¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ëÄ°¿Í¿ô¡Ê¿ä·×ÃÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§ÈÖÁÈºÇ¹â1869.9Ëü¿Í¡Ê1·î5ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¡¢´ü´ÖÊ¿¶Ñ1262.0Ëü¿Í¡£
BS¡§ÈÖÁÈºÇ¹â470.4Ëü¿Í¡Ê10·î26ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¡¢´ü´ÖÊ¿¶Ñ321.2Ëü¿Í¡£
Áí¹ç¡¦BS¹ç·×¡Ê½ÅÊ£ÇÓ½ü¡Ë¡§ÈÖÁÈºÇ¹â2125.4Ëü¿Í¡Ê1·î5ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¡¢´ü´ÖÊ¿¶Ñ1491.5Ëü¿Í¡£
¡ö¡Ú¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡ÛÁ´¹ñ£³£²ÃÏ¶è¤ÇÈÖÁÈ¤ò£±Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¿Í¿ô¤Î¿ä·×ÃÍ
¡ö´ü´ÖÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢³Æ²ó¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¤òÊ¿¶Ñ¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡ü»ëÄ°Î¨¡Ê´ü´ÖÊ¿¶Ñ¡Ë
Á´48²ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼´ØÅìÃÏ¶è¡ÊÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ë¡¼¡¼
Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡§14.7%
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡§9.5%
¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡§5.7%
¡¼¡¼´ØÀ¾ÃÏ¶è¡ÊÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ë¡¼¡¼
Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡§13.3%
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡§8.1%
¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡§5.5%
¡Ú¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Û
´ØÅì2700À¤ÂÓ¡¿´ØÀ¾1200À¤ÂÓ¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¡£
¡ö»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÆüÍË¸á¸å£¸¡§£°£°¡Á¡Ë¡¦Á´£´£¸²ó¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡öÈÖÁÈËÜÊÔ¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦µª¹Ô¡×¤Î¿ô»ú¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡öÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÎòÂå»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.videor.co.jp/tvrating/past_tvrating/drama/03/nhk-1.html
NHK¥×¥é¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¤Ï
NHK¥×¥é¥¹ ¤Ç¤ÎÂè1²ó¡ÁÂè36²ó(9·î21ÆüÊüÁ÷)¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°UB¿ô¤Ï38.6ËüUB¤Ç¡¢ÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¡£
¡ö¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£¹·î¤Þ¤Ç¤ÎµìNHK¥×¥é¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£10·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿NHK ONE¤È¤Ï½¸·×¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢NHK ONE¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè37²ó¡ÁºÇ½ª²ó¤ÎUB¿ô¤Ï´Þ¤Þ¤º¡£
¡öÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢2020Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤ËÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°£Õ£Â¿ô¤ÇÈæ³Ó¡£
¡ö·×Â¬Ã±°Ì¤ÏUB¡§¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡£»ëÄ°¤·¤¿Ã¼Ëö¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ô¡£Æ±¤¸Ã¼Ëö¡¦Æ±¤¸¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÊ£¿ô²óË¬Ìä¤·¤Æ¤â£±¡£
¡öÆ±»þ¤Þ¤¿¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô¡¦ÊüÁ÷ÅöÆü¡Á¸«Æ¨¤·7Æü´Ö¤Î¿ôÃÍ¡£
¡¼¡¼¡¼
¡ãÀ©ºîÅý³ç¡¦Æ£ÊÂ±Ñ¼ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷½ªÎ»¥³¥á¥ó¥È¡ä
°ìÇ¯´Ö¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ïºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ18À¤µª¸åÈ¾¤Î¹¾¸Í»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö»þÂå·à¡×¤ÎÌÌÇò¤µË¤«¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ëÄ°¼Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÕ½Å¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²«É½»æ¤äÉâÀ¤³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤âÄ¹¤¯³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¤¬¤é¤¹¤Ç¤·¤¿¡ª