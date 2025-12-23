¡Ö¥é¥¹¥È♡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î»°±º½ÕÇÏ¤¯¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡×¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥ÞàÍÅ±ð¥Ó¥¸¥åá¤Ë¡Ö¹½¿Þ¤¬¡Ä¡×¡Ö3¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¼Ä¸¶¡¢Æ£ÌÚ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Î3¿Í¤¬¡Ä
¡¡2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥á¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡ÍÅ±ð¤¹¤®¤ë3¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢¼Ä¸¶¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬Íð¤ìÈ±¤Ç¸ª¤äÇØÃæ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÅßÌÚ¤³¤º¤¨(¼Ä¸¶)¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£(¥¸¥§¥·¡¼)¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤º¤¨¤È»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð(Æ£ÌÚ)¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍÅ±ð¡×¡Ö3¿Í¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö3¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥í¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ä¸¶¤ÈÆ£ÌÚ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤Î¤È¤³¤í¤¬½ÕÇÏ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é´°Á´¤Ë¥é¥¹¥È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬¥¨¥â¤¤¡×¡Ö½ÕÇÏ¤¯¤ó¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö°ì½Ö¥é¥¹¥È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¾Ð¡¡3¿Í¤Î¥¨¥í¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èþ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¹½¿Þ¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î»°±º½ÕÇÏ¤¯¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢2013Ç¯¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È♡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Æ£ÌÚ¤È¸Î¡¦»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢²û¤«¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ï¡Ö½÷¤ÎËÜ²» VS ÃË¤ÎËÜ²»¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤ÊÂç¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢»°±º¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍÅ±ð¤ÊÇ¯²¼ÃË»Ò¤È¡¢»Å»ö¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼Ä¸¶¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ëÆ£ÌÚ¤ò¤á¤°¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£