¤ªÇ¯¶Ì¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¡ÖÎ¢¶â¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKis-My-Ft2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¸ø³«¤·¤¿àÎ¢¶âá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ì¿¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖËèÇ¯ÅÏ¤·¤Æ¤ë¤ªÇ¯¶Ì¡£µîÇ¯¤Î¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÏ¤·¤½¤Ó¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤¾¡£¤¨¡¢Ã¯¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¢¶â¤Èµ¤·¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¥´¥à¤ÇÂ«¤Í¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥ÁÂÞ¤¬Î¢¶â¡ª¡×¡Ö¶Ì¿¹¤¯¤ó¤ÎÍ·¤Ó¿´¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¾·¤Ç¤ÈÌÌÇò¤µËþÅÀ¤ÎÎ¢¶â¤Î¤Î¤·»æ¡×¡Ö½é¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Ï¥É¥¥Ã¤À¤è¤Í¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÎ¢¶â¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¤³¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤½¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¡×¡ÖÎ¢¶â¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤«¤éÎ¢¶â¤â¤é¤¨¤ë¿ÍÀ¸¡×¡ÖÎ¢¶â¾Ð¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥«¥¦¥³¥ó¤¢¤ë¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤À¤Í¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ¢¶â¡×¡ÖËèÇ¯¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÏÅÏ¨¤òÅÏ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£