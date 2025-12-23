¡Ú¤¦¤È¤¦¤È¡Û¥·¥í¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¤ªÃë¿²»Ñ¤Ë2.1Ëü¤¤¤¤¤Í! -¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ê¿²´é¡×¡ÖÇÒ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»³¸ý¸©¤Î¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤â¡¢¥·¥í¥Õ¥¯¥í¥¦¤µ¤ó¤¬¿çËâ¤Ë¾¡¤Æ¤º¡Ä¡Ä
¤ªÃë¿²Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
(@TOKUYAMA_ZOO¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿²´é¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? ¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤♡ °ì½ï¤Ë¤ªÃë¿²¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ê¿²´é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÌÔ¶ÙÎà¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¦¤Ã¤ï¤¡¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤È»×¤Ã¤¿!¡×¡Ö¾å»Ê¤ÎÄ¹¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡×¡ÖÇÒ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¿ÀÀ»¤Ê¡ÈÇò¤¤¡É¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬¡¢²¿¤«¤ò¸ç¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤ÇÒ¤ß¤¿¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡£
¤½¤ó¤ÊÂº¤µÁ´³«¤Î¤ªÃë¿²»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¡¢Æ°Êª±à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
