ローソン、山梨県産シャインマスカットを使用した「白いメロンパン」を発売
ローソンは12月23日より、ローソンファーム山梨産シャインマスカットを使用したベーカリー「白いメロンパン(山梨県産シャインマスカットのジャム)」を発売する。
本商品は、ローソンファーム山梨で栽培した程よい酸味が特長のシャインマスカットのジャムを使用したメロンパン。焼き上げたビスケット生地に、シャインマスカットのジャムをサンドしており、生地のシャリっと食感とさわやかなシャインマスカットの風味を楽しめるという。価格は171円。
12月23日より、関東甲信越地区のローソン店舗(「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」を除く)で販売される。
※ローソンファームは全国16ヵ所(2025年11月末時点)で展開している農地所有適格法人
本商品は、ローソンファーム山梨で栽培した程よい酸味が特長のシャインマスカットのジャムを使用したメロンパン。焼き上げたビスケット生地に、シャインマスカットのジャムをサンドしており、生地のシャリっと食感とさわやかなシャインマスカットの風味を楽しめるという。価格は171円。
12月23日より、関東甲信越地区のローソン店舗(「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」を除く)で販売される。
※ローソンファームは全国16ヵ所(2025年11月末時点)で展開している農地所有適格法人